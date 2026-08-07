Salah'ın yeni evi dudak uçuklattı! 125 milyon liralık villada yaşayacak
Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah için Trabzon'daki yaşam planı netleşti. Papara Park'taki imza töreninde büyük ilgi gören Mısırlı yıldız, Yalıncak mevkisinde hazırlanan lüks villada ailesiyle birlikte yaşayacak.
Trabzonspor'un 2 yıllığına kadrosuna kattığı Muhammed Salah, daha ilk günden şehirde büyük heyecan yarattı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini 40 bin taraftar takip etti. Havalimanındaki karşılama ve stattaki atmosfer, dünya yıldızının Trabzon'dan fazlasıyla etkilenmesini sağladı.
Salah, Trabzon'daki ilk günlerinde kendisi için özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konakladı. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun ve ailesinin rahat edeceği kalıcı yaşam alanı için de tüm hazırlıkları tamamladı.
SALAH'IN YAŞAYACAĞI VİLLA BELLİ OLDU
Muhammed Salah ve ailesinin beğenisini kazanan Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler eksiksiz biçimde tamamlandı. Trabzonspor'un yeni yıldızı, bundan sonraki süreçte ailesiyle birlikte bu lüks malikanede yaşayacak.
Salah'ın ailesi de çok kısa süre içinde Trabzon'a gelerek villaya yerleşecek. Böylece Mısırlı futbolcu, yeni takımındaki yaşamına ailesiyle birlikte tam anlamıyla başlamış olacak.
125 MİLYON LİRALIK LÜKS MALİKANE
Muhammed Salah için hazırlanan villanın değeri tam 125 milyon lira. 450 metrekare büyüklüğündeki lüks malikane 8 odadan oluşuyor. Villada ayrıca 6 banyo bulunuyor.
Konforu ve geniş yaşam alanıyla dikkat çeken bu özel malikane, Trabzonspor'un dünya yıldızına sunduğu imkanlarla da öne çıkıyor. Salah'ın yeni evi, transfer kadar Trabzon'da en çok konuşulan konular arasına girdi.