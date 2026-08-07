Salah'ın yeni evi dudak uçuklattı! 125 milyon liralık villada yaşayacak

Trabzonspor'un 2 yıllığına kadrosuna kattığı Muhammed Salah, daha ilk günden şehirde büyük heyecan yarattı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini 40 bin taraftar takip etti. Havalimanındaki karşılama ve stattaki atmosfer, dünya yıldızının Trabzon'dan fazlasıyla etkilenmesini sağladı. Salah, Trabzon'daki ilk günlerinde kendisi için özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konakladı. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun ve ailesinin rahat edeceği kalıcı yaşam alanı için de tüm hazırlıkları tamamladı.

Muhammed Salah için villa tahsis edildi SALAH'IN YAŞAYACAĞI VİLLA BELLİ OLDU Muhammed Salah ve ailesinin beğenisini kazanan Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler eksiksiz biçimde tamamlandı. Trabzonspor'un yeni yıldızı, bundan sonraki süreçte ailesiyle birlikte bu lüks malikanede yaşayacak. Salah'ın ailesi de çok kısa süre içinde Trabzon'a gelerek villaya yerleşecek. Böylece Mısırlı futbolcu, yeni takımındaki yaşamına ailesiyle birlikte tam anlamıyla başlamış olacak.