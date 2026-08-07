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Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Doğan'ın Tekke'ye attığı mesajla başladı

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Ertuğrul Doğan'ın Dünya Kupası devam ederken, teknik direktör Fatih Tekke'ye attığı bir mesajla başladı: "Muhammed Salah'ı ister misin?"

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Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Doğan'ın Tekke'ye attığı mesajla başladı

Takvim Gazetesi, yılın transfer hikayesinin perde arkasını tüm detaylarıyla okuyucularıyla buluşturuyor. Tüm hikaye Dünya Kupası devam ederken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Mısır'ın maçını izlerken Teknik Direktör Fatih Tekke'ye attığı tek bir mesaj ile başladı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

"Muhammed Salah'ı ister misin?" Tekke'nin bu soru karşısında yaşadığı şaşkınlık ve heyecan, yerini anında taktiksel bir kabule bıraktı. Ertuğrul Doğan ardından bu transfer sürecini gizlice yürütmeye başladı. Başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın bizzat yüz yüze Salah ile yaptığı görüşmelerde uzun süreçli ve sakin bir politika izledi.

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Doğan'ın Tekke'ye attığı mesajla başladı-3

Oyuncunun menajeri tarafından bu görüşmelerin kamuoyuna sızmaması yönündeki talepler ise Trabzonspor tarafından kabul gördü. Salah'a sık sık oyuncuya şehir hakkında da önemli bilgiler ve sunumlarda yapıldı. Oyuncu şehrin doğasını fazlasıyla beğenirken, Müslüman bir ülkede futbol yaşantısını devam ettirme arzusu da ön plana çıktı.

Haber: Yunus Emre Sel

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Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Doğan'ın Tekke'ye attığı mesajla başladı-5 Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Doğan'ın Tekke'ye attığı mesajla başladı-6 Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Başkan Doğan'ın Tekke'ye attığı mesajla başladı-7

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