Takvim Gazetesi, yılın transfer hikayesinin perde arkasını tüm detaylarıyla okuyucularıyla buluşturuyor. Tüm hikaye Dünya Kupası devam ederken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Mısır'ın maçını izlerken Teknik Direktör Fatih Tekke'ye attığı tek bir mesaj ile başladı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) "Muhammed Salah'ı ister misin?" Tekke'nin bu soru karşısında yaşadığı şaşkınlık ve heyecan, yerini anında taktiksel bir kabule bıraktı. Ertuğrul Doğan ardından bu transfer sürecini gizlice yürütmeye başladı. Başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın bizzat yüz yüze Salah ile yaptığı görüşmelerde uzun süreçli ve sakin bir politika izledi.