Dünya Salah'ı konuşuyor! Her kıtada aynı şaşkınlık
Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi ve Trabzon Havalimanı'nda yaklaşık 25 bin taraftarın katıldığı karşılama töreni, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok ülkede geniş yer buldu. Uluslararası medya, Mısırlı yıldız için oluşan atmosferi ve transferi farklı başlıklarla okuyucularına aktardı.
Trabzonspor'un Liverpool'un eski yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, uluslararası spor kamuoyunun en çok konuştuğu gelişmelerden biri oldu.
Bordo-mavili kulübün Mısırlı futbolcu için Trabzon Havalimanı'nda düzenlediği karşılama organizasyonu da dünya basınının dikkatini çekti.
Yaklaşık 25 bin taraftarın havalimanında oluşturduğu atmosfer, birçok ülkedeki yayın kuruluşlarının haberlerinde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
AVRUPA BASINI KARŞILAMA TÖRENİNİ ÖNE ÇIKARDI
Avrupa'nın önde gelen spor yayınları, Salah'ın Trabzon'a gelişini ve taraftarların yoğun ilgisini geniş şekilde haberleştirdi.
Alman Kicker, "Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı" ifadelerini kullandı.
Fransız L'Equipe, "Muhammed Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor" başlığıyla yayımladığı haberde yıldız futbolcunun, "Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum" sözlerine yer verdi.
İspanyol Marca, transferi "İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı" başlığıyla duyururken, İtalyan La Gazzetta dello Sport ise "Trabzonspor Salah'a bayılıyor. Binlerce taraftar onu coşkuyla ve şarkılarla karşıladı" değerlendirmesini yaptı.
İNGİLTERE'DEN ASYA'YA GENİŞ YANKI
İngiliz basını da özellikle havalimanındaki kalabalığı ön plana çıkardı.
The Sun, Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelişinde yoğun taraftar ilgisiyle karşılandığını ve yıldız futbolcunun ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendiğini aktardı.
The Guardian ise "Trabzon, hazır mısın?" başlığıyla yayımladığı haberde Salah'ın sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldiğini yazdı.
Transfer haberi Avrupa'nın yanı sıra farklı kıtalarda da manşetlerde yer aldı.
Çin basını, Liverpool'un efsaneleri arasında gösterilen Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Rus basını, Mısırlı futbolcunun kariyerini Türkiye'de Trabzonspor formasıyla sürdüreceğini aktarırken, Arjantin merkezli TyC Sports, "Muhammed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak" ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain News, "Muhammed Salah Türk devini seçti" başlığını tercih ederken, Katar merkezli Al Jazeera ise transferi "İnanılmaz" ifadesiyle okuyucularına duyurdu.