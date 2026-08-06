Trabzonspor'un Liverpool'un eski yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, uluslararası spor kamuoyunun en çok konuştuğu gelişmelerden biri oldu. Bordo-mavili kulübün Mısırlı futbolcu için Trabzon Havalimanı'nda düzenlediği karşılama organizasyonu da dünya basınının dikkatini çekti. Yaklaşık 25 bin taraftarın havalimanında oluşturduğu atmosfer, birçok ülkedeki yayın kuruluşlarının haberlerinde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Muhammed Salah

AVRUPA BASINI KARŞILAMA TÖRENİNİ ÖNE ÇIKARDI Avrupa'nın önde gelen spor yayınları, Salah'ın Trabzon'a gelişini ve taraftarların yoğun ilgisini geniş şekilde haberleştirdi. Alman Kicker, "Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı" ifadelerini kullandı.