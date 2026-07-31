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Trabzonspor'dan Mohamed Salah yalanlaması: Gündemde yok!

Spot: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferiyle ilgili son günlerde yayılan haberleri bir kez daha yalanladı. Doğan, “Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor? Böyle bir gündemimiz yok.” dedi.

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Trabzonspor'dan Mohamed Salah yalanlaması: Gündemde yok!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferiyle ilgili son günlerde yayılan iddialara cevap verdi. Doğan, bordo-mavili kulübün yıldız futbolcuyla ilgili herhangi bir transfer çalışması yürütmediğini açıkladı. Trabzonspor Başkanı, aynı yöndeki haberleri daha önce de yalanladığını hatırlattı.

Mohamed SalahMohamed Salah

TRANSFER HABERLERİNE NET YALANLAMA

Mohamed Salah'ın adı son günlerde Trabzonspor ile anıldı. Ertuğrul Doğan ise kulübün transfer gündeminde böyle bir dosya bulunmadığını açık biçimde söyledi. Bordo-mavili kulüp, Salah için görüşme yürütmüyor ve transfer planı hazırlamıyor.

Mohamed SalahMohamed Salah

BAŞKAN DOĞAN TARTIŞMAYA NOKTAYI KOYDU

Trabzonspor Başkanı'nın açıklaması, Mohamed Salah transferi hakkında yayılan haberlere doğrudan cevap verdi.

Doğan, "Böyle bir gündemimiz yok" sözleriyle iddialara kapıyı tamamen kapattı.

Trabzonspor yönetimi, kadro çalışmalarını mevcut transfer planı doğrultusunda sürdürüyor.

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