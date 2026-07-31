Trabzonspor'dan Mohamed Salah yalanlaması: Gündemde yok!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferiyle ilgili son günlerde yayılan iddialara cevap verdi. Doğan, bordo-mavili kulübün yıldız futbolcuyla ilgili herhangi bir transfer çalışması yürütmediğini açıkladı. Trabzonspor Başkanı, aynı yöndeki haberleri daha önce de yalanladığını hatırlattı.