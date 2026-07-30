Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından transfer teklifi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira Club, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temasa geçti. Habere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Transferin yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması gündemde.

Salih Malkoçoğlu

AL JAZIRA TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALDI

Al Jazira Club, savunma hattını Salih Malkoçoğlu ile güçlendirmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, genç futbolcunun transfer şartlarını görüşmek için Trabzonspor yönetimiyle temas kurdu. Bordo-mavili kulüp ile Al Jazira arasındaki pazarlıklar sürerken taraflar anlaşmaya yakın bir noktaya geldi.

MASADAKİ RAKAM 4 MİLYON EURO

Habere göre Al Jazira, Salih Malkoçoğlu transferi için yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyebilir. Trabzonspor'un teklife vereceği son yanıt, transferin geleceğini şekillendirecek. Tarafların anlaşması halinde 21 yaşındaki savunmacı kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.