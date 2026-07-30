Trabzonspor'un genç stoperine sürpriz talip!
Al Jazira Club, Trabzonspor forması giyen Salih Malkoçoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. Transfer görüşmelerinde anlaşma ihtimali güç kazanırken masadaki rakam 4 milyon Euro’ya ulaştı.
Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından transfer teklifi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira Club, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temasa geçti. Habere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Transferin yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması gündemde.
AL JAZIRA TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALDI
Al Jazira Club, savunma hattını Salih Malkoçoğlu ile güçlendirmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, genç futbolcunun transfer şartlarını görüşmek için Trabzonspor yönetimiyle temas kurdu. Bordo-mavili kulüp ile Al Jazira arasındaki pazarlıklar sürerken taraflar anlaşmaya yakın bir noktaya geldi.
MASADAKİ RAKAM 4 MİLYON EURO
Habere göre Al Jazira, Salih Malkoçoğlu transferi için yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyebilir. Trabzonspor'un teklife vereceği son yanıt, transferin geleceğini şekillendirecek. Tarafların anlaşması halinde 21 yaşındaki savunmacı kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.
TRABZONSPOR İÇİN ÖNEMLİ GELİR
Transferin 4 milyon euro seviyesinde tamamlanması, Trabzonspor'a genç bir oyuncudan önemli bonservis geliri kazandıracak. Bordo-mavili yönetim, oyuncunun sportif potansiyeliyle teklifin ekonomik boyutunu birlikte ele alacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması halinde Salih Malkoçoğlu'nun yeni adresi Al Jazira Club olacak.