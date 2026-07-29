Hastalığı atlattı, Bundesliga'da parladı! Beşiktaş devrede

Yeni sezon öncesinde hücum rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, süratli ve bire birde etkili bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, 21 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

Cyriaque Irié ile yalnızca Beşiktaş ilgilenmiyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient ile İspanya La Liga temsilcisi Getafe'nin de 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Üç kulübün de Burkina Fasolu kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle transfer etme seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi. Avrupa'dan gelen ilginin artması, Beşiktaş'ın transferde hızlı hareket etmesini gerektirebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

LORIENT VE GETAFE DE TAKİP EDİYOR

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Cyriaque Irié'nin transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların genç futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin henüz Freiburg'a resmî teklif sunmadığı, oyuncunun kulübündeki durumu ve transfer şartları hakkında bilgi topladığı kaydedildi.

Cyriaque Irié

LILLE VE NICE DA GÜNDEME ALMIŞTI

Cyriaque Irié'nin daha önce Lille ve Nice'in transfer listesine de girdiği ifade edildi. Genç futbolcunun sürati, bire birde rakip eksiltme becerisi ve etkili driplingleriyle Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çektiği kaydedildi. Irié'nin fiziksel kapasitesi ve gelişime açık yapısı, oyuncunun uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

SIĞMA RAHATSIZLIĞI SÜRECİ ETKİLEDİ

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Freiburg'a transfer olan Cyriaque Irié, ilk Bundesliga döneminde beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. Sıtma rahatsızlığı geçiren genç futbolcunun fiziksel ve sportif uyum süreci sekteye uğradı. Bu nedenle düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Irié, yeni takımındaki ilk sezonunda potansiyelini tam olarak sahaya yansıtamadı. Oyuncunun yaşadığı sağlık sorununun ardından yeniden fiziksel seviyesini yükselttiği belirtildi.