Hastalığı atlattı, Bundesliga'da parladı! Beşiktaş devrede
Mohamed Salah’ın menajeriyle yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlayamayan Beşiktaş, sağ kanat transferinde Freiburg forması giyen Cyriaque Irié’yi gündemine aldı. Alman ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği ancak tatmin edici teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.
Yeni sezon öncesinde hücum rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, süratli ve bire birde etkili bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, 21 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmeye başladığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ CYRIAQUE IRIÉ İÇİN DEVREDE
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Cyriaque Irié'nin transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların genç futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin henüz Freiburg'a resmî teklif sunmadığı, oyuncunun kulübündeki durumu ve transfer şartları hakkında bilgi topladığı kaydedildi.
LORIENT VE GETAFE DE TAKİP EDİYOR
Cyriaque Irié ile yalnızca Beşiktaş ilgilenmiyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient ile İspanya La Liga temsilcisi Getafe'nin de 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Üç kulübün de Burkina Fasolu kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle transfer etme seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi. Avrupa'dan gelen ilginin artması, Beşiktaş'ın transferde hızlı hareket etmesini gerektirebilecek unsurlar arasında bulunuyor.
LILLE VE NICE DA GÜNDEME ALMIŞTI
Cyriaque Irié'nin daha önce Lille ve Nice'in transfer listesine de girdiği ifade edildi. Genç futbolcunun sürati, bire birde rakip eksiltme becerisi ve etkili driplingleriyle Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çektiği kaydedildi. Irié'nin fiziksel kapasitesi ve gelişime açık yapısı, oyuncunun uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmesini sağlıyor.
SIĞMA RAHATSIZLIĞI SÜRECİ ETKİLEDİ
Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Freiburg'a transfer olan Cyriaque Irié, ilk Bundesliga döneminde beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. Sıtma rahatsızlığı geçiren genç futbolcunun fiziksel ve sportif uyum süreci sekteye uğradı. Bu nedenle düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Irié, yeni takımındaki ilk sezonunda potansiyelini tam olarak sahaya yansıtamadı. Oyuncunun yaşadığı sağlık sorununun ardından yeniden fiziksel seviyesini yükselttiği belirtildi.
HAZIRLIK KAMPINDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Cyriaque Irié, yaz hazırlık kampında sergilediği performansla Freiburg teknik heyetinin dikkatini yeniden çekti. Oldukça formda olduğu belirtilen Burkina Fasolu futbolcu, hazırlık karşılaşmalarından birinde kaydettiği şık golle öne çıktı. Genç kanadın kamp dönemindeki etkili görüntüsünün ardından Avrupa kulüplerinden gelen ilginin arttığı kaydedildi. Bu performansın, Freiburg'un oyuncuyla ilgili transfer kararını yeniden değerlendirmesine neden olduğu ifade edildi.
FREIBURG KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYOR
Freiburg yönetiminin Cyriaque Irié'yi geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü belirtildi. Alman ekibinin genç futbolcunun potansiyeline olan inancını koruduğu ve oyuncuyu kolaylıkla elden çıkarmayı düşünmediği aktarıldı. Irié'nin hazırlık dönemindeki yükselen performansı nedeniyle Freiburg'un takımda kalmasına da sıcak baktığı kaydedildi. Bununla birlikte, kulübün tatmin edici bir teklif gelmesi halinde kiralık veya bonservisli ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ İKİ TRANSFER MODELİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Beşiktaş'ın Cyriaque Irié için doğrudan bonservis ve kiralık transfer seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Freiburg'un oyuncu için belirleyeceği mali şartlara göre teklif modelini oluşturması bekleniyor. Freiburg'un oyuncuyu geleceğe yatırım olarak görmesi nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama veya performans bonusları içeren bir formülün gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Transfer sürecinin, Alman kulübünün talep edeceği bedel ve oyuncunun düzenli forma şansına yaklaşımı doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.
CYRIAQUE IRIÉ KİMDİR?
Cyriaque Irié, Freiburg forması giyen 21 yaşındaki Burkina Fasolu kanat oyuncusudur. Sağ kanat bölgesinde görev yapan genç futbolcu; sürati, adam eksiltme becerisi ve etkili driplingleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Freiburg'a transfer olan Irié, geçirdiği sıtma rahatsızlığı nedeniyle ilk Bundesliga sezonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Yaz hazırlık kampında yeniden yükselişe geçen genç oyuncu, Beşiktaş'ın yanı sıra Lorient ve Getafe'nin de transfer listesinde bulunuyor.