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Fırtına yine mağlup! Trabzonspor Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu

Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Sadd’a 1-0 yenildi. Salzburg’da oynanan karşılaşmanın tek golünü Roberto Firmino penaltıdan attı.

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Fırtına yine mağlup! Trabzonspor Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd ile karşı karşıya geldi. Salzburg'daki Sportzentrum Anif Stadı'nda oynanan mücadeleyi Al Sadd, Roberto Firmino'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Benjamin Bouchouari gibi isimlerin yer aldığı ilk 11'le sahaya çıktı ancak rakip fileleri havalandıramadı.

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TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Trabzonspor karşılaşmaya André Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savić, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Noah Saviolo, Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'i ile başladı. Bordo-mavililerin hücum hattında Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Paul Onuachu görev yaptı.

FIRMINO PENALTIDAN ATTI

Al Sadd, karşılaşmanın 35. dakikasında öne geçti. Katar temsilcisinde penaltı atışını kullanan Roberto Firmino, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve Al Sadd soyunma odasına üstün girdi.

Stefan SavicStefan Savic

İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor, ikinci yarıda beraberlik golü için rakip kaleye yöneldi ancak skor tabelasını değiştiremedi. Al Sadd da yakaladığı üstünlüğü karşılaşmanın sonuna kadar korudu. Mücadele, Katar ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

LUCEŞCU'NUN TAKIMI KAZANDI

Răzvan Lucescu yönetimindeki Al Sadd, Roberto Firmino'nun golüyle sahadan galip ayrıldı. Trabzonspor ise hazırlık dönemindeki çalışmalarına Avusturya kampında devam etti.

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