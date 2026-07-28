15 MİLYON EURO

Nice'nin geçtiğimiz sezon başında Norrköping kulübünden 2 milyon 700 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Oppong hem Trabzonspor'un istediği yaş grubuna ve hem de sağdasolda oynayabilen stoper kriterlerine uyuyor. Geçtiğimiz sezon Nice'de 40 maça çıkan ve bir gol atmayı başaran Oppong, iki maçta da sağ bek olarak oynamıştı. Nice'in genç stoper için 10 ile15 milyon euro arasında bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Bordo- mavili kulübün ise bu rakamları vermeyi düşünmediği ve daha makul bir seviyede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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