Son aday Oppong: Trabzonspor yönetimi Ganalı yıldızla yakından ilgileniyor
Fulham’a satılması beklenen Nwaiwu’nun yerini doldurmak için kolları sıvayan bordo-mavililer, Noah Markmann’ın ardından Nice formasını giyen Kojo Peprah Oppong’u da listesine ekledi.
Çok acil savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor'da adaylar çoğalıyor. Nordsjaelland formasını giyen NoahMarkmann'ı yakın takibine alan bordo-mavililer, Nice formasını giyen Kojo Peprah Oppong'u da listesine ekledi.
İSTEYENİ ÇOK
Ligue 1'de Nice formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede değerini katlayan genç yetenek Oppong, Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Geçen sezon sergilediği çıkışla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Ganalıyıldız, bordo-mavililerin scout ve teknik ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
15 MİLYON EURO
Nice'nin geçtiğimiz sezon başında Norrköping kulübünden 2 milyon 700 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Oppong hem Trabzonspor'un istediği yaş grubuna ve hem de sağdasolda oynayabilen stoper kriterlerine uyuyor. Geçtiğimiz sezon Nice'de 40 maça çıkan ve bir gol atmayı başaran Oppong, iki maçta da sağ bek olarak oynamıştı. Nice'in genç stoper için 10 ile15 milyon euro arasında bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Bordo- mavili kulübün ise bu rakamları vermeyi düşünmediği ve daha makul bir seviyede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.