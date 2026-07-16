Cenk Özkaçar Trabzonspor’da: Gönlünde 39 numara hedefinde milli takım

Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar, eşi Hira Özkaçar ile birlikte Trabzon'a geldi. Havalimanında bordo-mavili taraftarlar tarafından karşılanan milli futbolcu, basın mensuplarına transfer süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Öncelikli hedefim, kulübün hedefleri doğrultusunda mücadele etmek. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performans sergileyebilirim. Sonrasında da burada ortaya koyacağım performansı yeniden milli takıma taşımak istiyorum."

Özkaçar, "Valencia'dayken 2-3 gün içerisinde görüşmeler yapıldı ve transfer tamamlandı. Çok hızlı gelişen bir süreç oldu" dedi.

REKABETİN PERFORMANSINI ARTIRACAĞINA İNANIYOR

Teknik direktör Fatih Tekke ile henüz görüşmediğini aktaran Özkaçar, takım içerisindeki rekabetin kendi performansına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Özkaçar, "Onuachu'yu Belçika Ligi'nden tanıyorum. Ernest Muçi ve Oulai de kaliteli isimler. Aslında geçen sezon tüm takım çok iyi performans gösterdi. Umarım bu sezon da üzerine koyarak şehre yakışan bir performans ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da edindiği tecrübeleri Trabzonspor'a aktarmak istediğini belirten Özkaçar, kısa sürede takıma uyum sağlayarak teknik heyetin istediği oyunu sahaya yansıtmayı hedeflediğini söyledi.