Cenk Özkaçar Trabzonspor’da: Gönlünde 39 numara hedefinde milli takım
Trabzonspor’un Valencia’dan kadrosuna kattığı Cenk Özkaçar, bordo-mavili formayla yeniden çıkışa geçmek istediğini belirterek, “Buradaki performansımı milli takıma taşımak istiyorum” dedi.
Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar, eşi Hira Özkaçar ile birlikte Trabzon'a geldi. Havalimanında bordo-mavili taraftarlar tarafından karşılanan milli futbolcu, basın mensuplarına transfer süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar imzaya geldi
TRANSFER SÜRECİ 2-3 GÜNDE TAMAMLANDI
Transfer görüşmelerinin kısa sürede sonuçlandığını belirten Özkaçar, Valencia'da bulunduğu sırada Trabzonspor'dan teklif aldığını söyledi.
Özkaçar, "Valencia'dayken 2-3 gün içerisinde görüşmeler yapıldı ve transfer tamamlandı. Çok hızlı gelişen bir süreç oldu" dedi.
Bordo-mavili takımda öncelikli hedefinin kulübün başarısına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan milli savunmacı, şöyle konuştu:
"Öncelikli hedefim, kulübün hedefleri doğrultusunda mücadele etmek. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performans sergileyebilirim. Sonrasında da burada ortaya koyacağım performansı yeniden milli takıma taşımak istiyorum."
REKABETİN PERFORMANSINI ARTIRACAĞINA İNANIYOR
Teknik direktör Fatih Tekke ile henüz görüşmediğini aktaran Özkaçar, takım içerisindeki rekabetin kendi performansına olumlu yansıyacağını ifade etti.
Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Özkaçar, "Onuachu'yu Belçika Ligi'nden tanıyorum. Ernest Muçi ve Oulai de kaliteli isimler. Aslında geçen sezon tüm takım çok iyi performans gösterdi. Umarım bu sezon da üzerine koyarak şehre yakışan bir performans ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.
Avrupa'da edindiği tecrübeleri Trabzonspor'a aktarmak istediğini belirten Özkaçar, kısa sürede takıma uyum sağlayarak teknik heyetin istediği oyunu sahaya yansıtmayı hedeflediğini söyledi.
"EŞİM TRABZON'A ADETA AŞIK"
Trabzon'a daha önce eşiyle birlikte geldiğini anlatan Özkaçar, şehri çok sevdiklerini belirtti.
Milli futbolcu, "Yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte Trabzon'a geldik. Burada geçirdiğimiz birkaç günün tadı damağımızda kaldı. Daha önce de birkaç kez transferim son anda gerçekleşmemişti. Sonunda nasip oldu. Gerçekten çok mutluyum. Şehri çok seviyorum. Eşim de Trabzon'a adeta âşık. Umarım burada uzun yıllar geçirir ve kulübe hizmet ederiz" diye konuştu.
FORMA İÇİN 39 NUMARAYI İSTEDİ
Forma numarasının henüz kesinleşmediğini söyleyen Özkaçar, eşinin memleketinin plaka kodu olması nedeniyle 39 numaralı formayı giymek istediğini açıkladı.
Özkaçar, "Yarın belli olur diye düşünüyorum. Gönlümde 39 numara var. Eşimin memleketinin plaka kodu. Eğer müsait olursa 39 numarayı giymek isterim" dedi.
HİRA ÖZKAÇAR: ÇOK MUTLUYUZ VE HEYECANLIYIZ
Cenk Özkaçar'ın eşi Hira Özkaçar da Trabzon'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Transfer sürecinde eşini etkilememek için duygularını fazla belli etmediğini anlatan Hira Özkaçar, "Transfer gündeme geldiğinde Cenk'i etkilememek için duygularımı çok belli etmedim ama ben de gönülden istiyordum. Daha önce Trabzon'a geldiğimizde ayrılmak istememiştik. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
Cenk Özkaçar, açıklamalarının ardından kendisini karşılamaya gelen bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar, Trabzonspor'un yeni transferini tezahüratlarla karşıladı.