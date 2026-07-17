Sidny Cabral Trabzon’da: 55 numarayı giyecek (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır.)

"TRABZONSPOR BENİM İÇİN DOĞRU ADIM"

Cabral, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un kendisi için doğru adım olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kulübün bana sunduğu plan, benimle yapılan görüşmeler ve kurulan diyaloglar, bu kararı almamda etkili oldu. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Trabzonspor'u da iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

KARARINDA WAGNER PINA ETKİLİ OLDU

Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili oyuncu Wagner Pina ile görüştüğünü anlatan Cabral, "Trabzon'a gelmeden önce ona çok soru sordum. Çok iyi şeyler söyledi. Kulübün güzel olduğunu, kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu ve taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem ve bu kararı almam gerektiğini söyledi. O da bu kararı almamda önemli bir etken oldu." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendiren Cabral, "Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkardık. Performansımızdan dolayı mutluyuz. Çok gururluyum. İyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdik, iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.