Trabzonspor transfer gelirinde tarihi rekora koşuyor! Kasaya girecek rakam 93 milyon euro

Bordo-mavili yönetim, hem tamamlanan transferlerden hem de bonus ödemelerinden ciddi bir kaynak oluşturdu.

Trabzonspor, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla önemli bir gelir elde ederken, sonuç aşamasına gelen transferlerle birlikte Türk futbolunun en yüksek satış gelirlerinden birine ulaşmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili bonus maddesinden 3 milyon euro, Abdülkadir Ömür'ün Hull City transferine bağlı bonus ödemesinden de 2,5 milyon euro kulüp kasasına girdi.

Transfer operasyonunda en yüksek geliri, Zenit'e 20 milyon euro karşılığında transfer olan Felipe Augusto sağladı. Bordo-mavililer ayrıca Zubkov'un ayrılığından 4 milyon euro, Lovik transferinden 2,5 milyon euro, Arif'in satışından 550 bin euro ve Serdar'ın ayrılığından ise 500 bin euro gelir elde etti.

Chibuike Nwaiwu

HEDEF 93 MİLYON EURO VE SÜPER LİG REKORU

Trabzonspor'un gündemindeki en büyük iki transfer ise Christ Oulai ve Chibuike Nwaiwu oldu. Bordo-mavililer, Christ Oulai'nin transferi için Fiorentina ile 30 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

Chibuike Nwaiwu için ise Fulham'ın 30 milyon euroluk teklifle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Her iki transferin de planlanan rakamlarla tamamlanması halinde Trabzonspor'un oyuncu satışlarından elde edeceği toplam gelir yaklaşık 93 milyon euroya ulaşacak.

Bu rakam, Fenerbahçe'nin daha önce 64,35 milyon euro ile ulaştığı Süper Lig satış geliri rekorunu geride bırakarak yeni zirvenin sahibi olmasını sağlayacak.

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