Cenk Özkacar Trabzonspor'a doğru! İmzaya geliyor
Transferin en hızlı takımlarından Trabzonspor, bir imzaya daha yakın. Bordo-mavili ekip Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki stoper Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacak.
Savunma hattını güçlendiren Trabzonspor, Valencia forması giyen millî futbolcu Cenk Özkacar'ı kadrosuna katıyor. 25 yaşındaki stoperin perşembe günü Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ TRABZON'A GELECEK
A Spor'un haberine göre Cenk Özkacar, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Trabzon'a gelecek. Millî savunmacı, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Cenk'in transferiyle birlikte Trabzonspor, savunmanın merkezinde ve sol bekte görev yapabilen yerli bir oyuncuyu kadrosuna eklemiş olacak.
KÖLN'DE 27 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon Valencia'dan Bundesliga temsilcisi Köln'e kiralanan Cenk Özkacar, Alman ekibinde 27 karşılaşmada görev yaptı. Köln, sezon sonunda sözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanmadı. Alman kulübü, Cenk'in takımdan ayrıldığını 26 Mayıs'ta duyurdu.
VALENCIA İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Valencia, Cenk Özkacar'ı 2022-2023 sezonunda Lyon'dan kiraladı. İspanyol ekibi, sezonun ardından satın alma opsiyonunu kullanarak millî futbolcunun bonservisini aldı ve oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Cenk, Valencia kariyerinin ardından Real Valladolid ve Köln'de kiralık olarak forma giydi.
İKİ MEVKİDE GÖREV YAPIYOR
6 Ekim 2000'de İzmir'de dünyaya gelen Cenk Özkacar, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını kullanan millî futbolcu, savunmanın solunda da oynayabiliyor.
Altay altyapısından yetişen Cenk; Lyon, OH Leuven, Valencia, Real Valladolid ve Köln formalarını giydi. Tecrübeli savunmacı, A Millî Takım'da da 9 karşılaşmada görev aldı.
TRABZONSPOR SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ
Cenk Özkacar transferiyle stoper rotasyonuna yerli ve Avrupa tecrübesine sahip bir isim ekleyen Trabzonspor, savunmadaki alternatiflerini artırdı.
Bordo-mavili takım, 25 yaşındaki futbolcuyu hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında değerlendirebilecek.