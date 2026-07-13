Trabzonspor Mathias Løvik'i gönderdi! İşte KAP'a açıklanan rakam

Mathias Løvik

KAP'A BİLDİRİLDİ

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Mathias Løvik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.