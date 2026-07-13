Trabzonspor Mathias Løvik'i gönderdi! İşte KAP'a açıklanan rakam
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Mathias Løvik ile yollarını ayırdı. Bordo mavililer Norveçli futbolcunun Molde'ye satışından elde edilecek ücreti KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavili ekipte bir ayrılık daha açıklandı. Geride kalan sezonun devre arasında kadroya dahil edilen Mathias Løvik, eski takımı Molde'ye imza attı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Mathias Løvik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.
10'UNCU AYRILIK OLDU
Mathias Løvik ile birlikte Trabzonspor'dan bu yaz ayrılan futbolcuların sayısı 10'a yükseldi. Bordo-mavililerde daha önce Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Arif Boşluk, Onuralp Çakıroğlu ve Serdar Saatçı bonservisleriyle ayrıldı. Kazeem Olaibe ve Muhammed Cham kiralandı. Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile kontratlarının sona ermesinin ardından yola devam edilmedi.