Trabzonspor Christ Oulai için bonservis bedelini belirledi! Rekor olacak

Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Christ Oulai için kulübün yol haritası belli oldu. Avrupa'dan birçok takımın yakından takip ettiği Fildişi Sahilli futbolcuya yönelik teklifler değerlendirmeye alınırken, bordo-mavili yönetim satış konusunda aceleci davranmıyor. Karadeniz ekibi, genç oyuncunun transferi için belirlediği bonservis beklentisinin karşılanmasını şart koşuyor.

Christ Oulai

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR Trabzonspor, Christ Oulai için pazarlıklara 40 milyon euro seviyesinden başlamayı planlıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un 32 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Serie A temsilcisi Fiorentina'nın ise 25 milyon euro seviyesinde kaldığı ifade ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarında bulunan genç futbolcu için bordo-mavili yönetim, beklentisinin altında kalan tekliflere sıcak bakmıyor. Takvim Kaynak Tercihleri