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Trabzonspor Christ Oulai için bonservis bedelini belirledi! Rekor olacak

Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği Christ Oulai için bonservis beklentisini netleştirdi. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu 40 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor.

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Trabzonspor Christ Oulai için bonservis bedelini belirledi! Rekor olacak

Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Christ Oulai için kulübün yol haritası belli oldu.

Avrupa'dan birçok takımın yakından takip ettiği Fildişi Sahilli futbolcuya yönelik teklifler değerlendirmeye alınırken, bordo-mavili yönetim satış konusunda aceleci davranmıyor.

Karadeniz ekibi, genç oyuncunun transferi için belirlediği bonservis beklentisinin karşılanmasını şart koşuyor.

Christ OulaiChrist Oulai
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Trabzonspor, Christ Oulai için pazarlıklara 40 milyon euro seviyesinden başlamayı planlıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un 32 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Serie A temsilcisi Fiorentina'nın ise 25 milyon euro seviyesinde kaldığı ifade ediliyor.

Avrupa'da birçok kulübün radarında bulunan genç futbolcu için bordo-mavili yönetim, beklentisinin altında kalan tekliflere sıcak bakmıyor.

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Christ OulaiChrist Oulai
GALATASARAY DA DURUMU İZLİYOR

Christ Oulai'nin geleceği yalnızca Avrupa kulüpleri tarafından değil, Süper Lig'den de yakından takip ediliyor. Galatasaray'ın da 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu izlediği öğrenildi.

Ancak Trabzonspor yönetimi, Oulai'yi yalnızca belirlediği bonservis seviyesine ulaşacak bir teklif gelmesi halinde kadrodan ayırmayı planlıyor.

Christ OulaiChrist Oulai
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Bordo-mavili kulüp, genç oyuncunun gelişim potansiyeli ve Avrupa'daki talebi nedeniyle transfer görüşmelerinde 40 milyon euroluk bonservis beklentisinden geri adım atmayı düşünmüyor.

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