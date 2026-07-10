Trabzonspor Christ Oulai için bonservis bedelini belirledi! Rekor olacak
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği Christ Oulai için bonservis beklentisini netleştirdi. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu 40 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor.
Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Christ Oulai için kulübün yol haritası belli oldu.
Avrupa'dan birçok takımın yakından takip ettiği Fildişi Sahilli futbolcuya yönelik teklifler değerlendirmeye alınırken, bordo-mavili yönetim satış konusunda aceleci davranmıyor.
Karadeniz ekibi, genç oyuncunun transferi için belirlediği bonservis beklentisinin karşılanmasını şart koşuyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Trabzonspor, Christ Oulai için pazarlıklara 40 milyon euro seviyesinden başlamayı planlıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un 32 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Serie A temsilcisi Fiorentina'nın ise 25 milyon euro seviyesinde kaldığı ifade ediliyor.
Avrupa'da birçok kulübün radarında bulunan genç futbolcu için bordo-mavili yönetim, beklentisinin altında kalan tekliflere sıcak bakmıyor.
GALATASARAY DA DURUMU İZLİYOR
Christ Oulai'nin geleceği yalnızca Avrupa kulüpleri tarafından değil, Süper Lig'den de yakından takip ediliyor. Galatasaray'ın da 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu izlediği öğrenildi.
Ancak Trabzonspor yönetimi, Oulai'yi yalnızca belirlediği bonservis seviyesine ulaşacak bir teklif gelmesi halinde kadrodan ayırmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Bordo-mavili kulüp, genç oyuncunun gelişim potansiyeli ve Avrupa'daki talebi nedeniyle transfer görüşmelerinde 40 milyon euroluk bonservis beklentisinden geri adım atmayı düşünmüyor.