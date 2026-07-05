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Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi Trabzon'a geldi

Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Ruslan Malinovskyi, imzayı attıktan sonra iznini tamamlayıp Trabzon'a ayak bastı. Ukraynalı futbolcu, bordo mavililerin hazırlıklarına dahil olacak.

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Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni sezonda vermek istediği şampiyonluk mücadelesinin en değerli parçalarından biri olması beklenen Ruslan Malinovskyi, şehre ayak bastı. Sezonun bitmesinden kısa süre sonra transferi duyurulan Ukraynalı futbolcu, takımın hazırlık çalışmalarına katılacak.

Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladıRuslan Malinovskyi, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI

KAP' yapılan açıklamada; "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Ruslan Malinovskyi Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyorRuslan Malinovskyi Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyor

9 GOLDE ADI VAR

Malinovskyi geçen sezon Genoa formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol atıp 3 de asist yaptı. 2.282 dakika sahada kaldı.

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