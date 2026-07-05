Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi Trabzon'a geldi

Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI

KAP' yapılan açıklamada; "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.