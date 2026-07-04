Trabzonspor'da mutlu son! Aral Şimşir transferi bitiyor

Kadrosuna kattığı 9 futbolcuyla transferde şov yapan Trabzonspor, 10'uncu imzasına çok yaklaştı. Karadeniz temsilcisi son olarak Andre Onana'yı kadrosuna katmasının ardından bu kez de peşinden birçok takımın koştuğu Aral Şimşir için kulübü FC Midtjylland ile el sıkışmak üzere.

Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi 4 YILLIK KONTRAT 24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bordo mavililer bir süredir ilgilendiği ancak adının Galatasaray ile de anıldığı genç futbolcunun transferini kısa sürede açıklayacak. Takvim Kaynak Tercihleri