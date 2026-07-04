Trabzonspor'da mutlu son! Aral Şimşir transferi bitiyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek ve bu kez zafere ulaşmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Bordo mavililer, FC Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir'i renklerine bağlayacak. Danimarka ile anlaşma noktasına gelindi ve imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Kadrosuna kattığı 9 futbolcuyla transferde şov yapan Trabzonspor, 10'uncu imzasına çok yaklaştı. Karadeniz temsilcisi son olarak Andre Onana'yı kadrosuna katmasının ardından bu kez de peşinden birçok takımın koştuğu Aral Şimşir için kulübü FC Midtjylland ile el sıkışmak üzere.
4 YILLIK KONTRAT
24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bordo mavililer bir süredir ilgilendiği ancak adının Galatasaray ile de anıldığı genç futbolcunun transferini kısa sürede açıklayacak.
REKOR BONSERVİSLE GELECEK
Trabzonspor, Danimarka temsilcisiyle rekor bonservis karşılığında anlaşmak üzere. Buna göre Aral Şimşir'in takımına 13 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödenecek. Bu ücret aynı zamanda tarihe geçecek. En yüksek bonservis olarak kayıtlardaki yerini alacak.
İSTATİSTİKLERİ MUHTEŞEM
Geride kalan sezonda Danimarka temsilcisinin 54 kez formasını giyen Aral, 12 kez ağları sarsıp 21 de asist yaptı. 3476 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 2 Danimarka ligi ve 2 Danimarka Kupası bulunuyor.