CANLI YAYIN
Geri

Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Serie A temsilcisi Fiorentina'nın, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Christ Oulai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç orta saha için İtalya'dan önemli bir hamle geldi.

Christ Inao Oulai, 5.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer olduChrist Inao Oulai, 5.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer oldu

FIORENTINA DEVREDE

Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, Christ Oulai transferi için Trabzonspor ile temaslarını sürdürüyor. İtalyan temsilcisinin, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Christ Inao Oulai, Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna damga vurduChrist Inao Oulai, Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna damga vurdu

FABIO GROSSO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Christ Oulai'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın, genç orta sahanın dinamizmi ve oyun karakterinden etkilendiği aktarıldı.

Christ Inao Oulai birçok takımı peşinde koşturuyorChrist Inao Oulai birçok takımı peşinde koşturuyor

TRABZONSPOR'UN BONSERVİS TALEBİ

Transfer görüşmeleri devam ederken Trabzonspor'un genç yıldız için belirlediği bonservis beklentisi de ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetimin, Christ Oulai'nin ayrılığına 25 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ve pazarlıkları bu rakam üzerinden yürüttüğü belirtildi.

Christ Inao Oulai son olarak Fiorentina'nın transfer listesine girdiChrist Inao Oulai son olarak Fiorentina'nın transfer listesine girdi

ADINI DÜNYAYA DUYURDU

2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki futbolcu, kulüp performansının yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile sergilediği oyunla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya-6 Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya-7 Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya-8
Sidny Lopes Cabral'dan Lionel Messi golü! Dünyanın gündemine oturdu
SONRAKİ HABER

Cabral'dan Lionel Messi golü!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler