Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Serie A temsilcisi Fiorentina'nın, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Christ Oulai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç orta saha için İtalya'dan önemli bir hamle geldi.
FIORENTINA DEVREDE
Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, Christ Oulai transferi için Trabzonspor ile temaslarını sürdürüyor. İtalyan temsilcisinin, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.
FABIO GROSSO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Christ Oulai'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın, genç orta sahanın dinamizmi ve oyun karakterinden etkilendiği aktarıldı.
TRABZONSPOR'UN BONSERVİS TALEBİ
Transfer görüşmeleri devam ederken Trabzonspor'un genç yıldız için belirlediği bonservis beklentisi de ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetimin, Christ Oulai'nin ayrılığına 25 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ve pazarlıkları bu rakam üzerinden yürüttüğü belirtildi.
ADINI DÜNYAYA DUYURDU
2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki futbolcu, kulüp performansının yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile sergilediği oyunla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.