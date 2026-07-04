Christ Inao Oulai'ye bir talip daha! Bu kez adres İtalya

Christ Inao Oulai birçok takımı peşinde koşturuyor

TRABZONSPOR'UN BONSERVİS TALEBİ

Transfer görüşmeleri devam ederken Trabzonspor'un genç yıldız için belirlediği bonservis beklentisi de ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetimin, Christ Oulai'nin ayrılığına 25 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ve pazarlıkları bu rakam üzerinden yürüttüğü belirtildi.