Sidny Lopes Cabral'dan Lionel Messi golü! Dünyanın gündemine oturdu

Sidny Lopes Cabral 7 milyon euro karşılığında transfer edildi

EŞİNE KOŞTU

Ülkesi adına attığı golle beraberliği getiren Sidny Lopes Cabral büyük bir sevinç yaşadı. Ardından da tribünde kendisini izleyen eşini aramaya başladı. Yapılan yönlendirmeler sonrasında tribüne gitti ve eşine sarılarak golü kutladı. Ancak karşılaşmanın sonunda elenme üzüntüsü yaşadı.

Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor