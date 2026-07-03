Sidny Lopes Cabral'dan Lionel Messi golü! Dünyanın gündemine oturdu
Trabzonspor'un Benfica'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sindy Lopes Cabral, ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın Arjantin ile 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda karşılaştığı maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, uzatma dakikaları oynanan mücadelede attığı enfes golle skoru 2-2'ye getirip dünyanın gündemine oturdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvaya damga vuran Yeşil Burun Adaları, son 16 takım arasına kalabilmek adına Arjantin ile karşılaştı. Afrika temsilcisi güçlü rakibine karşı oyunda son ana kadar kalmayı başardı ve normal süre 1-1 sona erdi.
Lisandro Martinez'in ceza sahası içinde buluştuğu topla birlikte fileleri havalandırması sonrası Tangocular yeniden öne geçti. Ancak Sidny Lopes Cabral sahneye öyle bir çıktı ki dünya ayağa kalktı.
⚽ Aman Aman Aman! Lopes Cabral'dan inanılmaz bir gol! Golü attı eşine koştu! Maçta beraberlik var!! pic.twitter.com/gRrfPadPzn— TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026
Trabzonspor'un imza attırdıktan sonra Dünya Kupası'na götürdüğü 23 yaşındaki sol bek dünya futbol kamuoyunun gündemine oturmayı başardı. Çok sayıda taraftar ve yorumcu Cabral'ın attığı gol nedeniyle övgü dolu yorumlarda bulunurken genç yıldız sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
EŞİNE KOŞTU
Ülkesi adına attığı golle beraberliği getiren Sidny Lopes Cabral büyük bir sevinç yaşadı. Ardından da tribünde kendisini izleyen eşini aramaya başladı. Yapılan yönlendirmeler sonrasında tribüne gitti ve eşine sarılarak golü kutladı. Ancak karşılaşmanın sonunda elenme üzüntüsü yaşadı.