Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin maaşına zam!

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da bir KAP açıklaması da teknik direktör Fatih Tekke için yapıldı. Buna göre deneyimli çalıştırıcı 150 milyon lira kazanacak.

Fatih Tekke'nin sözleşmesi revize edildi

Yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekke'ye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir." denildi.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor