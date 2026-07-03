Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin maaşına zam!
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşını yükseltti. Buna göre başarılı çalıştırıcı 150 milyon lira kazanacak.
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Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da bir KAP açıklaması da teknik direktör Fatih Tekke için yapıldı. Buna göre deneyimli çalıştırıcı 150 milyon lira kazanacak.
Yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekke'ye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir." denildi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor