Fatih Tekke'den Trabzonspor'un başarısı için açıklama: 7/24 çalışıp dua ediyorum
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. Başarılı çalıştırıcı hem kariyeri hem takımı hem de hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken; "Benim kendi dünyamda 'Şunu yapacağız' diye bir cümle yoktur. Ben 7/24 çalışıyorum. Dua ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şunu söylüyorum, bizi diğerlerine bakarak tarif etmekten vazgeçelim. Bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz. 1 oyuncuya 100-150 milyon euro verecek durumda değiliz. Bir oyuncuya yıllık 10-15 milyon euro maaş verecek durumda değiliz. Bize bunu yapmayın." diye konuştu.
Süper Lig'de sezonu üçüncülükle tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bordo mavililerin başarılı antrenörü Fatih Tekke, A Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Tekke'nin sözlerinden öne çıkanlar
"GELDİĞİMİZ GÜNKÜ DURUMU UNUTACAK DEĞİLİM"
Program sunucusu, Trabzonspor'un sezon performansını ve Fatih Tekke döneminde yazılan hikayeyi gündeme taşıdı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, sezonu değerlendirirken takımın göreve geldiği dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir şeyi tarif etmek için konuşlandığımız yer önemli. Geldiğimiz günkü durum neydi? Psikolojik olarak, değer açısından, oyun açısından, beklenti açısından, taraftar açısından, ekonomi açısından baktığımızda geldiğimiz günkü durumu daha dün gibi hatırlıyorum ve bunu hiç unutacak değilim" ifadelerini kullandı.
Tekke, takımın o dönem özgüven problemi yaşadığını vurgulayarak, "Gerçekten çok zor günler bizi bekliyor diye düşündüm. Oyuncuların psikolojik durumu, kendine olan güvenleri, oynayanın ve oynamayanın durumu, sakat olan, oynamak istemeyen, gitmek isteyen, sezonun bir an önce bitmesini bekleyen oyuncular gibi birçok şey vardı" sözleriyle aktardı.
"500'E YAKIN OYUNCU İZLEDİK"
Transfer sürecine de değinen Fatih Tekke, sezon başında ciddi bir oyuncu hareketliliği yaşandığını dile getirdi. Tekke, "Sezon başında 20 veya 25 oyuncunun kiralık ya da satılık olarak ayrılışı söz konusuydu. Hangisi gidecek, hangisi kalacak, ne oynayacaksınız, kimler gelecek, kimleri alabileceğiz? Tüm koşullarıyla dünyadaki transferin şekli ve ekonomisi çok zordu" değerlendirmesinde bulundu.
Bordo-mavili teknik adam, transfer çalışmalarında çok geniş bir havuz üzerinden ilerlediklerini belirterek, "Sadece başkanımızdan gelen oyuncu sayısı 395'in üzerindeydi. Buna 195'ten fazla, belki 200'e yakın da benim ve ekibimin farklı izlediği oyuncu var. 500'e yakın oyuncu, hatta daha da fazla oyuncu izledik" ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke, bazı transferlerde hızlı karar verdiklerini de anlatarak, "Mesela Oulai diye bir oyuncuya 10 saniye içerisinde karar verdim, aldım. Scout ekibimizin önerdikleri vardı. Benim ve ekibimin izlediği oyuncular vardı. Daha kaliteli kadro kurabilirdik ama oyuncu gelmedi, gelmek istemedi, ekonomi tutmadı" dedi.
"ÜÇÜNCÜ OLDUNUZ TARİFİ GÜZEL BİR TARİF DEĞİL"
Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada bitirmesinin farklı açılardan değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tekke, "İnsanlar bizi 'üçüncü oldunuz' diye tarif ediyor. Bence bu tarif güzel bir tarif değil. Son ana kadar rakiplerimizle çok ciddi mücadele ettik ve biz başardık bence" ifadelerini kullandı.
Tekke, Trabzonspor'un geldiği noktaya dikkat çekerek, "Bir sene önce 'düşebilir miyiz' denen bir takım", bir sene sonra olabilirdik noktasına geldi. İnsanlar artık kendilerine daha çok güvenen, daha atılgan ve daha cesur hale geldiler. Özgüvenleri geldi. Bu herkese sirayet etti" açıklamasında bulundu.
Bordo-mavili takımın değerinin arttığını belirten Fatih Tekke, "Takım içerisindeki değer 100-150 milyon euroya yakın. Bu Trabzonspor tarihinde yok. Yapılan transferlerde bana göre daha fazla hata yapmış olmamız lazımdı çünkü transfer yapış şeklimizin çok hızlı olması gerekiyordu" sözleriyle aktardı.
"GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE MÜCADELE EDEBİLİRDİK HİSSİNİ VERDİK"
Fatih Tekke, Trabzonspor'un sezon içinde güçlü rakiplerle yarışabileceği algısını yeniden oluşturduğunu söyledi. Tekke, "Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele edebilirdik hissini verdik. Bu çok önemliydi. Hiç kimse beklemezken bunu verdik. Biz hep böyle olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Tekke, bu sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Doğru işler yaparak bu bir senede oldu. Belki bu üç senede olması gereken bir süreçti. Bunun sekteye uğramaması lazım. Altyapıdan oyuncuları katarak, Avrupa'da yer alarak, şampiyonluğa devamlı oynayarak, oyuncunun değerini artırarak Trabzonspor'da bir futbol kimliği olduğunu göstermemiz lazım" dedi.Fatih Tekke A Spor'a konuştu! Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
OYUNCU PROFİLİ SÖZLERİ: "DİNAMİZM OLMAZSA OLMUYOR"
Program sunucusu, Fatih Tekke'nin takımında bir oyuncunun sahip olması gereken özellikleri sordu. Tekke, günümüz futbolunda fiziksel yeterliliğin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bir oyuncuya bakarken önce toplu oyununa bakıyorsun. Belki ondan önce fiziksel verileri var, hızı var. High speed dediğimiz sprint mesafeleri, sprintin tekrarı düşük olunca öbürlerine hiç bakmıyorsun zaten" değerlendirmesinde bulundu.
Tekke, modern futbolda atletizmin tek başına yeterli olmadığını da vurgulayarak, "Dünya Kupası'nda da gördüğümüz şey şu; dinamizm olmazsa olmuyor. Yeterli mi? Asla değil. Futbola ait birçok şeyin sizde olması lazım ve bunların birkaç tanesinin de çok iyi seviyede olması lazım" sözleriyle aktardı.
AVRUPA HEDEFİ: "DOĞRU KADRO, DOĞRU HEDEF"
Trabzonspor'un Avrupa macerasıyla ilgili konuşan Fatih Tekke, hedefin mevcut kadro yapısıyla doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi. Tekke, "Doğru kadro, doğru hedef. Önce elimizdeki kadromuzun ne olduğunu görmemiz lazım. Sağ tarafa oyuncu almamız lazım diyorsunuz ama kim gelecek? 50 tane oyuncu izliyorsun. Hangisi?" ifadelerini kullandı.
Avrupa Ligi seviyesine dair gerçekçi konuşan Tekke, "Avrupa Ligi'nde oynayan takımların durumları var. Şu anki mevcut durumumuzun onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Yarışmak zorunda da değiliz. Ama her maçımızda herkesi yenmek için oynayacağız, mücadelemizi sergileyeceğiz" dedi.
Konferans Ligi ihtimaline de değinen Tekke, "Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Oradaki yıpranma durumunuz ve buradaki oynayacağınız rakiplerin durumu önemli. En azından insanların beklediğinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım" sözleriyle aktardı.
"CESARET ALDIĞINIZ RİSKLERDEN BELLİ OLUR"
Program sunucusu, Fatih Tekke'ye futbol anlayışındaki "cesaret" kavramını sordu. Tekke, cesaretin sadece önde oynamak ya da çift santrfor tercih etmek olmadığını belirterek, "Cesaret, korkman gereken şeyi veya korkmaman gereken şeyi bilmektir. Oyun açısından cesaret ne? İki santrfor oynattı diye cesaret mi oldu? Bence cesaret aldığınız risklerden saha içerisinde belli olur" ifadelerini kullandı.
Sistem ve oyuncu ilişkisine de değinen Tekke, "Sistem oyuncunun daha iyi olmasını sağlar. Oyuncunun iyi olması da sistemi iyileştirebilir. Oyuncu oyunu yaşayınca, antrenmanlarla tekrar edince, maçta da görünce 'böyle daha iyi oluyor' diyor" açıklamasında bulundu.
TARAFTAR MESAJI: "O DUYGUYU DAHA FAZLA GÖRMELİYDİK"
Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarının sevgisini özellikle deplasmanlarda hissettiklerini ancak şehirdeki desteğin daha güçlü olması gerektiğini dile getirdi. Tekke, "Deplasmanlarda otellerin önüne gelen insanların sevgisi konusunda bir şey söyleme şansımız yok. Ama şehirde beklediğimizin altında kaldı. Bu benimle ilgili değil. Bu çocuklar Trabzonspor için mücadele ediyor. O duyguyu daha fazla görmeliydik" ifadelerini kullandı.
Tekke, kalabalığı çok seven biri olmadığını da aktararak, "Normalde kalabalığı çok seven bir adam değilim. Tam tersi yalnızlıktan çok hoşlanıyorum. Ama takıma destek anlamında o duyguyu daha fazla görmeliydik" dedi.
"TRABZONSPOR'DA BEKLENTİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Tekke, bordo-mavili camianın beklentisinin farkında olduklarını net sözlerle anlattı. Fatih Tekke, "Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar aklımızı kaybetmedik. Sorun şu; bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim. Biz bir oyuncuya 100 milyon euro, 150 milyon euro verecek durumda değiliz. Yıllık 10-15 milyon euro maaş verecek durumda değiliz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un gerçekçi bir planla ilerlemesi gerektiğini söyleyen Tekke, "Sabredemem diyorsan sabredeceksin. Doğrusu bu. Teknik adam olarak bu süreç bizim beklediğimizden çok daha iyi geçti. Ama şimdi olduğumuz yerden az aşağısı başarısızlık gibi görülecek. Bu doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.
"BEN MUTLU DEĞİLİM, ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"
Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Fatih Tekke, sert sözler kullandı. Tekke, "Trabzonspor'un lehine ulaşabilecek ne varsa onun için ben buradayım. Trabzonspor hocası olarak ben mutlu değilim. Bana biriniz sordunuz mu; hocam sen mutlu musun? Hayır değilim. Çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olabilmesi için çalışmak zorundayım" ifadelerini kullandı.
Tekke, ailesi ve özel hayatına da vurgu yaparak, "Benim de bir yaşamım var. Benim de çoluk çocuğum var. Benim de anam babam var. Benim de evim var. Yani benim de bir yaşamım var" sözleriyle aktardı.
DÜNYA KUPASI YORUMU: "KADRO KALİTESİ FRANSA, OYUN DUYGUSU ARJANTİN"
Dünya Kupası'nı da takip ettiğini belirten Fatih Tekke, turnuvadaki takımlara dair değerlendirmelerde bulundu. Tekke, "Kadro kalitesi açısından Fransa açık ara önde. Oyun duygusu Arjantin. Sürpriz Fas. Benim yorumum sürpriz olacak takım Fas gibi gözüküyor" dedi.
Tekke, Dünya Kupası'nın futbolun geleceğine etkisiyle ilgili ise, "Hakemlerin kurallarının oyunun süresine etkisi, duran topların etkinliği, dinamizmin artması, fiziksel olarak takımların farklılaşması ve antrenman metotlarının değişmesi birçok şeyi değiştirebilir" ifadelerini kullandı.
HAKEM SÖZLERİ: "OYUNU DAHA FAZLA OYNATMAK DOĞRU"
Fatih Tekke, Dünya Kupası'ndaki hakem yönetimlerini beğendiğini belirterek, "İnanılmaz derecede iyi yönetiyorlar maçları. Sertlik çok fazla ama oyunu daha fazla oynatmak adına doğrusu da bence o. Hakemlerin yükleri ağırlaşacak ama doğru yapacakları şeyler futbolun ileri atılımını sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.
"TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK DAHA ZOR"
Program sunucusu, "Trabzonspor teknik direktörü olmak mı daha zor, Trabzonspor kaptanı olmak mı?" sorusunu yöneltti. Fatih Tekke, "Teknik direktörü olmak daha zor. Bütün dünyayla uğraşıyormuş hissi var. Ama teknik direktörlüğü daha çok severim" ifadelerini kullandı.
Bir futbolcunun güvenini kazanmanın yolunu da açıklayan Tekke, "Asla yalan konuşmadığınız zaman güven kazanırsınız" dedi.
"BUGÜNKÜ FUTBOLUN EN BÜYÜK YALANI SOSYAL MEDYA"
Program sunucusunun "Bugünkü futbolun en büyük yalanı nedir?" sorusunu yanıtlayan Fatih Tekke, "Sosyal medya" cevabını verdi. Türkiye'de futbolcu yetişmesiyle ilgili de konuşan Tekke, "Türkiye'de futbolcu yetişmiyor bence" ifadelerini kullandı.
Tekke, teknik adamların futbolu mu yoksa sonucu mu yönettiği sorusuna da "Sonucu" yanıtını verirken, bu noktada kulüpleri yönetenlerin bakış açısının belirleyici olduğuna dikkat çekti.
"TRABZONSPOR'UN RUHU ASLA PES ETMEMEK"
Trabzonspor'un ruhuna dair konuşan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübün genetiğinde değişmemesi gereken unsurun mücadele olduğunu söyledi. Tekke, "Trabzonspor'un ruhu asla pes etmemektir. Bu kulübün genetiğinde değişmemesi gereken şey de asla pes etmemektir" ifadelerini kullandı.
Tekke, Trabzon insanıyla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirme yaparak, "Trabzon insanının en güzel tarafı dinlememesi. En zor tarafı da yine dinlememesi. Açık sözlüyüz, kabayız ama açık sözlüyüz. Cömertliğimiz ve dürüstlüğümüz var" dedi.
"FUTBOL OLMASAYDI ÇOBAN OLURDUM"
Özel sorular bölümünde futbol olmasaydı hangi işi yapacağı sorulan Fatih Tekke, "Vallahi şu anki psikolojimle çoban olurdum. Kimse yok, sadece dağlarda" cevabını verdi.
Kitaplarla ilişkisinden de bahseden Tekke, "Her kitabın hemen hemen altını çiziyorum. Son dönemde İsmet Özel'in son iki kitabı çok dikkatimi çekti" sözleriyle aktardı.
BAŞKANLA İLİŞKİSİ: "BAZEN İYİ OLMUYOR"
Program sunucusu, Trabzonspor Başkanı ile zaman zaman tartışma yaşanıp yaşanmadığını sordu. Fatih Tekke, "Bazen iyi olmuyor başkanımla. Başkanımızla yaşlarımız çok yakın. Ben düşünmediğim, hissetmediğim, inanmadığım bir şeyi söyleyemem. Bazen benim söylemek istemediğim ama başkaları tarafından farklı anlaşılabilecek cümleler çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.
Tekke, şeffaflık vurgusu yaparak, "Ben normal bir insanım. Her şeyin açık ve şeffaf olmasından yanayım. Güvenli alanların kırmızı çizgilerle belirli olduğu yerlerde yaşamayı seviyorum. Ben ne diyorsam o" dedi.
TARAFTARA SON MESAJ: "BEN SİZİM, SİZ BENSİNİZ"
Programın sonunda Trabzonspor taraftarına mesaj gönderen Fatih Tekke, "Fatih Tekke olarak ben kendimi sizden asla ayrı tutmuyorum. Asla. Ben sizim, siz bensiniz. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve iyi de yapıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
Tekke, birlik mesajı vererek, "Hem ülke içinde hem dünyada biz herkesle yarışabiliriz. Sadece birbirimize ne kadar yardım edebiliyoruz, ne kadar bir arada durabiliyoruz bunu göstermemiz lazım. O duygu, o sinerji şehre ve stada yansımalı. Adım adım, acele değil. İşimiz kolay değil ama elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Allah da inşallah bize yardım edecek" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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