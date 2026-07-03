Fatih Tekke'den Trabzonspor'un başarısı için açıklama: 7/24 çalışıp dua ediyorum

Fatih Tekke sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamladı

"GELDİĞİMİZ GÜNKÜ DURUMU UNUTACAK DEĞİLİM"

Program sunucusu, Trabzonspor'un sezon performansını ve Fatih Tekke döneminde yazılan hikayeyi gündeme taşıdı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, sezonu değerlendirirken takımın göreve geldiği dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir şeyi tarif etmek için konuşlandığımız yer önemli. Geldiğimiz günkü durum neydi? Psikolojik olarak, değer açısından, oyun açısından, beklenti açısından, taraftar açısından, ekonomi açısından baktığımızda geldiğimiz günkü durumu daha dün gibi hatırlıyorum ve bunu hiç unutacak değilim" ifadelerini kullandı.

Tekke, takımın o dönem özgüven problemi yaşadığını vurgulayarak, "Gerçekten çok zor günler bizi bekliyor diye düşündüm. Oyuncuların psikolojik durumu, kendine olan güvenleri, oynayanın ve oynamayanın durumu, sakat olan, oynamak istemeyen, gitmek isteyen, sezonun bir an önce bitmesini bekleyen oyuncular gibi birçok şey vardı" sözleriyle aktardı.

"500'E YAKIN OYUNCU İZLEDİK"

Transfer sürecine de değinen Fatih Tekke, sezon başında ciddi bir oyuncu hareketliliği yaşandığını dile getirdi. Tekke, "Sezon başında 20 veya 25 oyuncunun kiralık ya da satılık olarak ayrılışı söz konusuydu. Hangisi gidecek, hangisi kalacak, ne oynayacaksınız, kimler gelecek, kimleri alabileceğiz? Tüm koşullarıyla dünyadaki transferin şekli ve ekonomisi çok zordu" değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili teknik adam, transfer çalışmalarında çok geniş bir havuz üzerinden ilerlediklerini belirterek, "Sadece başkanımızdan gelen oyuncu sayısı 395'in üzerindeydi. Buna 195'ten fazla, belki 200'e yakın da benim ve ekibimin farklı izlediği oyuncu var. 500'e yakın oyuncu, hatta daha da fazla oyuncu izledik" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, bazı transferlerde hızlı karar verdiklerini de anlatarak, "Mesela Oulai diye bir oyuncuya 10 saniye içerisinde karar verdim, aldım. Scout ekibimizin önerdikleri vardı. Benim ve ekibimin izlediği oyuncular vardı. Daha kaliteli kadro kurabilirdik ama oyuncu gelmedi, gelmek istemedi, ekonomi tutmadı" dedi.