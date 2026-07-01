Trabzonspor'dan Oulai kararı! 32 milyon euroya 'hayır'
Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, Avrupa kulüplerinin transfer listesindeki yerini koruyor. Premier Lig ekibi Brentford teklifini 32 milyon euroya kadar yükseltirken, bordo-mavili yönetim oyuncu için en az 40 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Christ Oulai için transfer hareketliliği hız kazandı.
Premier Lig temsilcisi Brentford, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak amacıyla bordo-mavili kulübe yüksek bedelli bir teklif sundu.
Ancak Karadeniz ekibi, mevcut rakamı yeterli bulmadı.
DEV TEKLİF MASADA
İngiliz kulübünün Oulai transferi için teklifini 32 milyon euro seviyesine çıkardığı öğrenildi. Buna rağmen Trabzonspor yönetimi, genç futbolcunun potansiyeli ve gelecekteki piyasa değerini göz önünde bulundurarak bu rakama onay vermedi. Bordo-mavililer, Fildişili oyuncunun transferinden en az 40 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
Öte yandan Premier Lig'in bir diğer ekibi Brighton'ın da Christ Oulai için Trabzonspor'a resmi ilgi yazısı gönderdiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI İLGİYİ ARTIRDI
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 2 gol atan ve 4 asist üreten Oulai, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
Trabzonspor yönetimi, oyuncuya yönelik ilginin artmasıyla birlikte bonservis beklentisini aşağı çekmeyi düşünmüyor ve gelecek tekliflerde 40 milyon euro seviyesinin yakalanmasını hedefliyor.