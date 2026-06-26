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Trabzonspor'da bol karlı ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni kulübü belli oldu

Transfer döneminde kadrosunu peş peşe yaptığı takviyelerle güçlendiren Trabzonspor'da önemli bir ayrılık yaşanıyor. Bordo-mavililer, Brezilyalı golcü Felipe Augusto'nun transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor'da bol karlı ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni kulübü belli oldu
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  • Trabzonspor, Felipe Augusto'nun transferi konusunda Zenit ile anlaşma sağladı.
  • Zenit, Brezilyalı golcü için 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus ödeyecek.
  • Trabzonspor, Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon euroya transfer etmişti.
  • Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla geçen sezon 40 maçta 15 gol attı.
  • Trabzonspor, kadroda yapılanma ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken kadroda bir ayrılık daha netleşti. Yeni sezon öncesinde Metehan Mimaroğlu, Saviolo, Lopes Cabral, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, Felipe Augusto'nun transferi konusunda Zenit ile anlaşma sağladı.

Felipe Augusto Trabzonspor'a 5 milyon euroya transfer olduFelipe Augusto Trabzonspor'a 5 milyon euroya transfer oldu

ZENİT İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Karadeniz temsilcisi ile Zenit, Felipe Augusto transferinde anlaşmaya vardı. Rus ekibinin, Brezilyalı golcü için 15 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Felipe Augusto Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çektiFelipe Augusto Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çekti

TRABZONSPOR'A ÖNEMLİ GELİR

Bordo-mavililer, Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Gerçekleşmesi halinde transfer, Trabzonspor'un önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayacak.

Felipe Augusto Zenit'e transferi için Rusya'ya gidecekFelipe Augusto Zenit'e transferi için Rusya'ya gidecek

TEK SEZONDA 15 GOL

Felipe Augusto, bordo-mavili formayla geride kalan sezonda 40 resmi karşılaşmada görev yaptı. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 15 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı. Augusto, Trabzonspor kariyerinde ayrıca Türkiye Kupası sevinci de yaşadı.

Felipe Augusto Ziraat Türkiye Kupası kazandıFelipe Augusto Ziraat Türkiye Kupası kazandı

KADRODA YAPILANMA SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyuncu satışlarından gelir elde etmeyi hedefliyor. Felipe Augusto transferinin resmiyet kazanmasının ardından bordo-mavililerin hücum hattı için yeni hamleler yapması bekleniyor.

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