Trabzonspor'da bol karlı ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni kulübü belli oldu
Transfer döneminde kadrosunu peş peşe yaptığı takviyelerle güçlendiren Trabzonspor'da önemli bir ayrılık yaşanıyor. Bordo-mavililer, Brezilyalı golcü Felipe Augusto'nun transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Felipe Augusto'nun transferi konusunda Zenit ile anlaşma sağladı.
- Zenit, Brezilyalı golcü için 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus ödeyecek.
- Trabzonspor, Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon euroya transfer etmişti.
- Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla geçen sezon 40 maçta 15 gol attı.
- Trabzonspor, kadroda yapılanma ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken kadroda bir ayrılık daha netleşti. Yeni sezon öncesinde Metehan Mimaroğlu, Saviolo, Lopes Cabral, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, Felipe Augusto'nun transferi konusunda Zenit ile anlaşma sağladı.
ZENİT İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Karadeniz temsilcisi ile Zenit, Felipe Augusto transferinde anlaşmaya vardı. Rus ekibinin, Brezilyalı golcü için 15 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.
TRABZONSPOR'A ÖNEMLİ GELİR
Bordo-mavililer, Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Gerçekleşmesi halinde transfer, Trabzonspor'un önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayacak.
TEK SEZONDA 15 GOL
Felipe Augusto, bordo-mavili formayla geride kalan sezonda 40 resmi karşılaşmada görev yaptı. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 15 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı. Augusto, Trabzonspor kariyerinde ayrıca Türkiye Kupası sevinci de yaşadı.
KADRODA YAPILANMA SÜRÜYOR
Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyuncu satışlarından gelir elde etmeyi hedefliyor. Felipe Augusto transferinin resmiyet kazanmasının ardından bordo-mavililerin hücum hattı için yeni hamleler yapması bekleniyor.