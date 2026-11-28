Volkan Demirel'e bir darbe daha! Amed SK deplasmanda Gaziantep FK'yı devirdi
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olan Amed SK, rakibini 2-1 mağlup etti. Diyarbakır temsilcisine galibiyeti getiren golleri 46 ve 50. dakikalarda Gift Orban kaydetti. Besnik Hasi'nin öğrencileri, iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Amed SK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve hakem Fatih Tokail'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da rakip fileleri havalandıramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
ORBAN İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
İkinci yarıya hızlı başlayan Amed SK, 46. dakikada Gift Orban ile öne geçti. Furkan Soyalp'in asistinde rakip fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
4 DAKİKADA İKİ GOL
Gift Orban, ilk golünden dört dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Dia Saba'nın asistinde 50. dakikada ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, farkı ikiye çıkardı.
Serdar Dursun'un golü ev sahibine yetmedi.
AMED SK MAĞLUBİYET SERİSİNİ BİTİRDİ
Süper Lig'de üst üste iki mağlubiyet yaşayan Amed SK, Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle üç puan hasretini sona erdirdi. Gaziantep temsilcisi ise ligde üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı.