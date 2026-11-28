Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Amed SK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve hakem Fatih Tokail'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. İLK YARIDA GOL ÇIKMADI Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da rakip fileleri havalandıramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Amed SK karşı karşıya geldi. (Fotoğraf: AA) ORBAN İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI İkinci yarıya hızlı başlayan Amed SK, 46. dakikada Gift Orban ile öne geçti. Furkan Soyalp'in asistinde rakip fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. 4 DAKİKADA İKİ GOL Gift Orban, ilk golünden dört dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Dia Saba'nın asistinde 50. dakikada ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, farkı ikiye çıkardı. Serdar Dursun'un golü ev sahibine yetmedi.