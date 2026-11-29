İstanbul derbisinde 6 gol! Başakşehir Eyüpspor'u 5-1 yendi
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olan RAMS Başakşehir, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekibin gollerini Bertuğ Yıldırım, Andreas Skov Olsen, Onur Bulut, Umut Bozok ve Edin Vişça kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise Yusuf Barası'ndan geldi.
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile RAMS Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mehmet Türkmen'in yönettiği mücadelede gülen taraf 5-1'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Başakşehir, 16. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 25. dakikada Saba Kharebashvili'nin asistinde Andreas Skov Olsen ile farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 32. dakikada Jakub Kaluzinski'nin pasında Onur Bulut'un golüyle skoru 3-0 yaptı.
EYÜPSPOR'DAN YANIT GELDİ
Ev sahibi ekip, 38. dakikada David Costa'nın asistinde Yusuf Barası ile fileleri havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. İlk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
UMUT BOZOK VE EDIN VIŞÇA SAHNEYE ÇIKTI
Başakşehir'de 65. dakikada oyuna giren Umut Bozok, 69. dakikada Edin Vişça'nın asistinde takımının dördüncü golünü attı. Mücadelenin 80. dakikasında bu kez Christ Operi'nin pasında Edin Vişça ağları sarstı ve skoru 5-1'e taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve RAMS Başakşehir deplasmandan farklı galibiyetle ayrıldı.