Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile RAMS Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mehmet Türkmen'in yönettiği mücadelede gülen taraf 5-1'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.