Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından tribünlere doğru yaptığı baş selamının anlamının sorulması üzerine, "Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz Çorum FK'nın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. (Fotoğraf: AA)

"HİÇ YAKIŞMADI, OLMADI"

Çorum FK Başkanı Savaş Balça'ya teşekkür eden Burak Yılmaz, "Sayın başkanımız Savaş Balça'ya çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" diye konuştu.

ARA TRANSFER DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

Ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve Çorum FK'yi iyi yerlere getirebileceklerine inandığını belirten Burak Yılmaz, devre arasına kadar oynayacakları karşılaşmalarda mümkün olduğunca fazla puan toplamak istediklerini söyledi.

Genç teknik adam, ara transfer döneminde kendi oyun anlayışına uygun futbolcuları kadroya katarak sezonun ikinci bölümüne iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM"

Burak Yılmaz, taraftarların tepkisine ilişkin açıklamalarını, "Bir teknik direktörü harcamak, bütün taraftarın el ele olup bunu söylemesi beni çok kırdı, çok yaraladı. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim, yine vazgeçmeyeceğim. Sayın başkanıma, Savaş abime teşekkür ediyorum. İnşallah onu mutlu ederim" sözleriyle tamamladı.