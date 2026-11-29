Çorum FK'da Burak Yılmaz'a istifa çağrısı! Tezahüratlara cevap verdi: Başkan kulübü devretmeye hazır
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'a sahasında 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, taraftarların istifa tezahüratlarına tepki gösterdi. Yaşananlar nedeniyle büyük kırgınlık duyduğunu belirten genç teknik adam, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Savaş Balçık ise güvenerek göreve getirdikleri teknik heyetin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcuların yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit olduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'de sahasında Kocaelispor'u konuk eden Arca Çorum FK, rakibine 1-0 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Daniel Agyei kaydetti.
Ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Çorum temsilcisinde taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Burak Yılmaz'ı istifaya çağırdı. Tribünlere dönerek tepki gösteren 41 yaşındaki çalıştırıcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BURADAYIM, BİR YERE GİTMİYORUM"
Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından tribünlere doğru yaptığı baş selamının anlamının sorulması üzerine, "Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim" ifadelerini kullandı.
"HİÇ YAKIŞMADI, OLMADI"
Çorum FK Başkanı Savaş Balça'ya teşekkür eden Burak Yılmaz, "Sayın başkanımız Savaş Balça'ya çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" diye konuştu.
ARA TRANSFER DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ
Ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve Çorum FK'yi iyi yerlere getirebileceklerine inandığını belirten Burak Yılmaz, devre arasına kadar oynayacakları karşılaşmalarda mümkün olduğunca fazla puan toplamak istediklerini söyledi.
Genç teknik adam, ara transfer döneminde kendi oyun anlayışına uygun futbolcuları kadroya katarak sezonun ikinci bölümüne iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.
"HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM"
Burak Yılmaz, taraftarların tepkisine ilişkin açıklamalarını, "Bir teknik direktörü harcamak, bütün taraftarın el ele olup bunu söylemesi beni çok kırdı, çok yaraladı. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim, yine vazgeçmeyeceğim. Sayın başkanıma, Savaş abime teşekkür ediyorum. İnşallah onu mutlu ederim" sözleriyle tamamladı.
7 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Eylül ayında Uğur Uçar'ın yerine Arca Çorum FK'nin teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekibin başında çıktığı ilk dört lig maçının üçünü kazanmıştı.
Son üç karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Çorum FK, Yılmaz yönetimindeki yedi lig maçında üç galibiyet ve dört mağlubiyet alarak dokuz puan topladı.
KULÜBÜ DEVRETMEYE HAZIR
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de taraftarların teknik direktör Burak Yılmaz ve futbolculara yönelik tepkilerinin ardından Başkan Savaş Balçık'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan fedakârlıkların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Balçık, kulübü daha ileriye taşıyacak bir iş insanının çıkması hâlinde görevi devretmeye hazır olduğunu duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de tribünlerden yükselen istifa seslerinin ardından Başkan Savaş Balçık, yazılı bir açıklama yayımladı.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifaya davet edilmesine ve futbolcuların yuhalanmasına tepki gösteren Balçık, kulübün Süper Lig'e yükselme sürecinde yapılan yatırımları ve üstlendikleri sorumlulukları hatırlattı.
"HİÇBİR ÇORUMLU İŞ İNSANI YANIMIZDA OLMADI"
Çorum FK'yi 2. Lig'den Süper Lig'e taşıdıklarını belirten Savaş Balçık, şampiyonluk mücadelesinde yalnız kaldıklarını dile getirerek, "Üzülerek ifade etmek isterim ki şampiyonluk yolunda verdiğimiz mücadelede hiçbir Çorumlu iş insanı yanımızda olmadı. Ancak şampiyonluk sevincini yaşadığımız gün herkes o fotoğraf karesindeydi" ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ BİLET VE FORMA DAĞITIMINI HATIRLATTI
Geçtiğimiz sezon iç saha maçlarının biletlerini taraftarlara ücretsiz sunduklarını ve tüm maliyetleri üstlendiklerini belirten Balçık, çocukların kendi şehirlerinin takımına gönül vermeleri için okullarda ücretsiz forma dağıttıklarını da hatırlattı.
Stadyuma yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden başkan, "Tüm bu sorumlulukları tek başımıza üstlenirken hiçbir karşılık beklemedik. Yaptığımız her şeyi Çorum'a ve Çorum FK'ya duyduğumuz sevgiyle yaptık. Ancak bugün, gönül verdiğimiz bu şehrin tribünlerinde, güvenerek göreve getirdiğimiz teknik heyetimizin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcularımızın yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit oluyorum" diye konuştu.
"KULÜBÜMÜZÜ BUGÜN HEMEN DEVRETMEYE HAZIRIM"
Eleştirilere her zaman saygı duyduğunu ancak zor günlerde de birlik olunması gerektiğini vurgulayan Savaş Balçık, kulübün geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Balçık, "Bu kulübü bizden daha iyi yönetecek, şehrinin takımına sahip çıkacak, daha büyük hedefler ortaya koyacak, kulübümüzü bugün ulaştırdığımız noktadan daha ileriye taşıyacak ve memleketinin takımına hiçbir karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı varsa, kulübümüzü bugün hemen devretmeye hazırım" dedi.
"BU KULÜP BİZİM DEĞİL, ÇORUM HALKININDIR"
Çorum FK'nin geleceğinin kişilerin üzerinde olduğunu belirten Balçık, "En başından beri söylediğim gibi, bu kulüp bizim değil, Çorum halkınındır. Bizim için önemli olan, bu görevi kimin yürüttüğü değil, Çorum FK'nın geleceğidir" açıklamasında bulundu.
"KIRILAN GÖNÜLLERİ ONARMAK ÇOK DAHA ZORDUR"
Futbolculara ve teknik heyete sahip çıkılması çağrısında bulunan Savaş Balçık, sözlerini, "Unutmayalım ki mağlubiyetler telafi edilir, kaybedilen puanlar yeniden kazanılır. Ancak kırılan gönülleri onarmak, bir maç kazanmaktan çok daha zordur" ifadeleriyle tamamladı.