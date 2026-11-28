Trendyol Süper Lig 'de Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Karadeniz temsilcisi, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. (Fotoğraf: AA)

COULIBALY'DEN İKİ GOL BİRDEN

Mücadelenin 26. dakikasında Antoine Sekongo'nun asistinde ağları sarsan Tanguy Coulibaly, farkı ikiye çıkardı. Fransız futbolcu, 39. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı ve skoru 3-0'a getirdi.

Samsunspor, karşılaşmanın ilk yarısını üç farklı üstünlükle tamamladı.