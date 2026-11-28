Galibiyete 45 dakika yetti! Samsunspor Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Samsunspor, rakibini 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti Muhammed Bayo ve Tanguy Coulibaly'nin (2) golleri getirdi. Başkent temsilcisinin tek golünü ise Pedro Mendes kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
BAYO GOL PERDESİNİ AÇTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Samsunspor, henüz 7. dakikada öne geçti. Afonso Sousa'nın asistinde rakip fileleri havalandıran Muhammed Bayo, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
COULIBALY'DEN İKİ GOL BİRDEN
Mücadelenin 26. dakikasında Antoine Sekongo'nun asistinde ağları sarsan Tanguy Coulibaly, farkı ikiye çıkardı. Fransız futbolcu, 39. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı ve skoru 3-0'a getirdi.
Samsunspor, karşılaşmanın ilk yarısını üç farklı üstünlükle tamamladı.
PEDRO MENDES FARKI İKİYE İNDİRDİ
Gençlerbirliği, mücadelenin ikinci yarısında Pedro Mendes ile golü buldu. Portekizli futbolcu, 58. dakikada rakip fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmayınca Nenad Bjelica'nın öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.