Süper Lig'de 108 maç mercek altında! Lider ve Galatasaray'ın sırası şaşırttı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 12 haftası geride kaldı. Oynanan 108 karşılaşmanın gol dakikaları üzerinden yapılan hesaplamada, müsabakaların 80. dakikada sona ermesi halinde ortaya çıkacak puan durumu belirlendi. Son 10 dakika ve uzatmalarda atılan goller zirve yarışından küme düşme hattına kadar birçok takımın sıralamasını değiştirdi. İşte 18 takımın alternatif puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasıyla Galatasaray, 31 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 28 puanla Trabzonspor ve 25 puanla Beşiktaş takip ederken Fenerbahçe 20 puanla altıncı sırada yer aldı.
Ligde oynanan karşılaşmaların 80. dakikadaki skorları esas alınarak hazırlanan alternatif puan tablosunda ise farklı sonuçlar ortaya çıktı.
50 GOL TABLOYU ETKİLEDİ
Süper Lig'de sezonun ilk 12 haftasında oynanan 108 karşılaşmada toplam 325 gol kaydedildi. Bu gollerin 50'si 80. dakikadan sonra geldi.
Son 10 dakika ve uzatmalarda atılan goller hesaba katılmadığında 22 karşılaşmanın galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet sonucu değişti.
TRABZONSPOR AVERAJLA LİDER
Karşılaşmaların 80. dakikada tamamlanması halinde Trabzonspor, 27 puan ve +19 averajla Süper Lig'in zirvesinde yer alacaktı.
Gerçek puan durumunda 28 puanla ikinci sırada bulunan bordo-mavililer, alternatif tabloda bir puan daha az toplamasına rağmen liderliğe yükseliyor.
Trabzonspor'un Amedspor karşısında son dakikalarda yediği gol ile Çaykur Rizespor deplasmanında bulduğu galibiyet golü, iki tablo arasındaki farkı oluşturdu.
BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ORTAK
Süper Lig'de 25 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, maçların ilk 80 dakikası dikkate alındığında 27 puana ulaşıyor.
Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısında 87. dakikada yediği golle kaybettiği iki puan, alternatif tabloda hanesine ekleniyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alıyor.
GALATASARAY'A SON DAKİKALARDA 7 PUAN
Süper Lig'de son 10 dakika ve uzatmalarda atılan gollerin puan tablosuna net etkisinden en fazla yararlanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, Çorum FK karşısında 90. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtarırken Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da 80. dakikadan sonra kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.
Bu goller hesaba katılmadığında Galatasaray'ın 31 olan puanı 24'e düşüyor. Aslan, alternatif tabloda üçüncü sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE İKİ BASAMAK GERİLİYOR
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor karşısında Mason Greenwood'un 90+3. dakikada attığı golle bir puan alan Fenerbahçe, alternatif tabloda bu puanı kaybediyor.
Sarı-lacivertliler, maçların 80. dakikada tamamlanması halinde 19 puanla sekizinci sırada yer alacaktı.
ÇORUM FK'DAN 6 BASAMAKLIK SIÇRAMA
Son bölümlerde atılan goller hesaba katılmadığında puanını en fazla artıran takım Çorum FK oldu.
Gerçek puan tablosunda 16 puanla 11. sırada yer alan Çorum temsilcisi, alternatif tabloda 21 puanla beşinci sıraya yükseliyor.
Çorum FK, Galatasaray ile berabere kaldığı karşılaşmada ve Başakşehir'e mağlup olduğu müsabakada 80. dakika sonuna önde girmişti.
AMEDSPOR 5 PUAN KAYBEDİYOR
Gerçek puan durumunda 23 puanla dördüncü sırada bulunan Amedspor, alternatif tabloda 18 puanla dokuzuncu sıraya geriliyor.
Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray'ın ardından son bölümlerdeki gollerin net puan etkisinden en fazla yararlanan ikinci takım olarak öne çıkıyor.
İşte Süper Lig'de maçlar 80. dakikada sona erseydi oluşacak puan durumu...