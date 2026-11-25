Ligde oynanan karşılaşmaların 80. dakikadaki skorları esas alınarak hazırlanan alternatif puan tablosunda ise farklı sonuçlar ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig 'de 12. haftanın tamamlanmasıyla Galatasaray , 31 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 28 puanla Trabzonspor ve 25 puanla Beşiktaş takip ederken Fenerbahçe 20 puanla altıncı sırada yer aldı.

Trabzonspor'un Amedspor karşısında son dakikalarda yediği gol ile Çaykur Rizespor deplasmanında bulduğu galibiyet golü, iki tablo arasındaki farkı oluşturdu.

Gerçek puan durumunda 28 puanla ikinci sırada bulunan bordo-mavililer, alternatif tabloda bir puan daha az toplamasına rağmen liderliğe yükseliyor.

Karşılaşmaların 80. dakikada tamamlanması halinde Trabzonspor, 27 puan ve +19 averajla Süper Lig'in zirvesinde yer alacaktı.

Son 10 dakika ve uzatmalarda atılan goller hesaba katılmadığında 22 karşılaşmanın galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet sonucu değişti.

Süper Lig'de sezonun ilk 12 haftasında oynanan 108 karşılaşmada toplam 325 gol kaydedildi. Bu gollerin 50'si 80. dakikadan sonra geldi.

Beşiktaş sıralamada 2. basmakta. (Fotoğraf: AA)

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ORTAK

Süper Lig'de 25 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, maçların ilk 80 dakikası dikkate alındığında 27 puana ulaşıyor.

Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısında 87. dakikada yediği golle kaybettiği iki puan, alternatif tabloda hanesine ekleniyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'A SON DAKİKALARDA 7 PUAN

Süper Lig'de son 10 dakika ve uzatmalarda atılan gollerin puan tablosuna net etkisinden en fazla yararlanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, Çorum FK karşısında 90. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtarırken Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da 80. dakikadan sonra kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.

Bu goller hesaba katılmadığında Galatasaray'ın 31 olan puanı 24'e düşüyor. Aslan, alternatif tabloda üçüncü sırada bulunuyor.