Süper Lig'de ilk golü atan takımlar yüzde 75,7 galibiyet oranı yakaladı. (Fotoğraf: İHA) FENERBAHÇE 11 PUAN KAYBETTİ Galatasaray gibi 10 karşılaşmada ilk golü kaydeden Fenerbahçe ise skor avantajını galibiyete dönüştürme konusunda rakibinin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk golü attığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Alabileceği 30 puanın 19'unu toplayabilen Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda 11 puan kaybetti. Yüzde 60 galibiyet oranında kalan Fenerbahçe, 1,90 puan ortalamasıyla ilk golü atabilen 17 takım arasında 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, ilk golü kaydettiği 10 karşılaşmanın 9'unu kazandı. (Fotoğraf: İHA) AYNI SAYIDA MAÇTA İLK GOLÜ ATTILAR Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk golü attıkları karşılaşmalardaki performansları arasında 9 puanlık fark oluştu. Her iki takım da 12 haftalık süreçte 10'ar karşılaşmada skor üstünlüğünü yakalarken sarı-kırmızılılar 28, sarı-lacivertliler ise 19 puan topladı. İki ezeli rakibin söz konusu mücadelelerdeki galibiyet oranları arasında ise 30 yüzde puanlık fark meydana geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk golü attıkları maçlarda yalnızca 2 puan kaybetti. (Fotoğraf: AA) BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYET YAŞAMADI Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 8'inde ilk golü atan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 22 puan topladı. İlk golü kaydettiği karşılaşmalarda mağlup olmayan Kartal, yalnızca 2 puan kaybetti. Yüzde 87,5 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, 2,75 puan ortalamasıyla dört büyükler arasında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ilk golü attığı 10 mücadelede 19 puan topladı. (Fotoğraf: AA) TRABZONSPOR 25 PUAN TOPLADI Trabzonspor da Galatasaray ve Fenerbahçe gibi 10 karşılaşmada ilk golü kaydetti. Bordo-mavililer, söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. İlk golü attığı karşılaşmalarda yüzde 80 galibiyet oranı yakalayan Karadeniz temsilcisi, 5 puan kaybetti. Trabzonspor'un ilk golü attığı iç saha karşılaşmalarındaki performansı da dikkat çekti. Bordo-mavililer, evinde skor üstünlüğünü yakaladığı 6 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.