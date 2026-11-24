Süper Lig'de ilk golü atmak yetmedi! İşte 18 takımın performansı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 12 haftası geride kalırken takımların ilk golü attıkları karşılaşmalardaki performansı dikkat çekti. Galatasaray, ilk golü kaydettiği 10 maçta 28 puan toplarken aynı sayıda karşılaşmada skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı. Kocaelispor ve Gaziantep FK bu alanda yüzde 100 galibiyet oranı yakaladı. İşte Süper Lig'de 108 maçın ilk gol analizi ve 18 takımın karnesi...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma ve kümede kalma mücadeleleri devam ederken geride kalan 12 haftanın istatistikleri, takımların skor üstünlüğünü sonuca yansıtma konusunda gösterdikleri performansı ortaya koydu. 2026-2027 sezonunda oynanan 108 karşılaşmanın 103'ünde gol sevinci yaşanırken 5 mücadele ise başladığı skorla sona erdi.
İLK GOLÜ ATANLAR 78 MAÇ KAZANDI
Süper Lig'de ilk golün atıldığı 103 karşılaşmanın 78'inde skor avantajını elde eden takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu mücadelelerin 12'si beraberlikle sonuçlanırken 13'ünde ise ilk golü yiyen ekipler geri dönüş yaparak 3 puana ulaştı. İlk golü atan takımların galibiyet oranı yüzde 75,7 olarak kayıtlara geçti. Beraberlik oranı yüzde 11,7, mağlubiyet oranı ise yüzde 12,6 oldu. Karşılaşmalarda ilk golü kaydeden ekipler maç başına 2,39 puan ortalaması yakalarken ilk golü kalesinde gören takımlarda bu rakam 0,50'de kaldı.
GALATASARAY DÖRT BÜYÜKLERİN ZİRVESİNDE
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 10 karşılaşmada ilk golü atan Galatasaray, bu mücadelelerin 9'unu kazandı. Bir karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Alabileceği 30 puanın 28'ini hanesine yazdıran Aslan, yalnızca 2 puan kaybetti. Yüzde 90 galibiyet oranına ulaşan Galatasaray, ilk golü attığı maçlardaki 2,80 puan ortalamasıyla dört büyükler arasında ilk sırada yer aldı.
FENERBAHÇE 11 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray gibi 10 karşılaşmada ilk golü kaydeden Fenerbahçe ise skor avantajını galibiyete dönüştürme konusunda rakibinin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk golü attığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Alabileceği 30 puanın 19'unu toplayabilen Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda 11 puan kaybetti. Yüzde 60 galibiyet oranında kalan Fenerbahçe, 1,90 puan ortalamasıyla ilk golü atabilen 17 takım arasında 16. sırada yer aldı.
AYNI SAYIDA MAÇTA İLK GOLÜ ATTILAR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk golü attıkları karşılaşmalardaki performansları arasında 9 puanlık fark oluştu. Her iki takım da 12 haftalık süreçte 10'ar karşılaşmada skor üstünlüğünü yakalarken sarı-kırmızılılar 28, sarı-lacivertliler ise 19 puan topladı. İki ezeli rakibin söz konusu mücadelelerdeki galibiyet oranları arasında ise 30 yüzde puanlık fark meydana geldi.
BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYET YAŞAMADI
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 8'inde ilk golü atan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 22 puan topladı. İlk golü kaydettiği karşılaşmalarda mağlup olmayan Kartal, yalnızca 2 puan kaybetti. Yüzde 87,5 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, 2,75 puan ortalamasıyla dört büyükler arasında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
TRABZONSPOR 25 PUAN TOPLADI
Trabzonspor da Galatasaray ve Fenerbahçe gibi 10 karşılaşmada ilk golü kaydetti. Bordo-mavililer, söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. İlk golü attığı karşılaşmalarda yüzde 80 galibiyet oranı yakalayan Karadeniz temsilcisi, 5 puan kaybetti. Trabzonspor'un ilk golü attığı iç saha karşılaşmalarındaki performansı da dikkat çekti. Bordo-mavililer, evinde skor üstünlüğünü yakaladığı 6 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.
İKİ TAKIM HİÇ PUAN KAYBETMEDİ
Süper Lig'de ilk golü attığı karşılaşmaların tamamını kazanan iki takım bulunuyor. Kocaelispor, ilk golü kaydettiği 5 mücadelede 15 puan toplarken Gaziantep FK ise skor avantajını elde ettiği 2 karşılaşmada 6 puana ulaştı. Her iki ekip de yüzde 100 galibiyet oranı ve 3 puan ortalamasıyla bu alanda zirveyi paylaştı.
EN FAZLA PUAN KAYBEDEN GÖZTEPE
İlk golü attığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım ise Göztepe oldu. İzmir temsilcisi, geride kalan 12 haftada 9 mücadelede skor üstünlüğünü yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Alabileceği 27 puanın 15'ini toplayabilen Göztepe, 12 puan kaybetti. Yüzde 44,4 galibiyet oranında kalan İzmir ekibi, ilk golü atabilen takımlar arasında bu alanda son sırada yer aldı.
EYÜPSPOR İLK GOLÜ ATAMADI
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada hiçbir karşılaşmada ilk golü atamayan tek takım Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi, çıktığı 12 karşılaşmanın tamamında ilk golü kalesinde gördü. Bu mücadelelerin 11'inde mağlup olan Eyüpspor, bir karşılaşmada ise geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı.
İLK GOLÜN 63 PUANLIK FATURASI
Süper Lig'de ilk golü atan takımlar, galibiyet elde edemedikleri 25 karşılaşmada toplam 63 puan kaybetti. Göztepe 12 puanlık kayıpla ilk sırada yer alırken İzmir temsilcisini 11 puanla Fenerbahçe ve 6 puanla Çaykur Rizespor takip etti. Trabzonspor ve Alanyaspor 5'er, Galatasaray ve Beşiktaş ise 2'şer puan kaybetti.