Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Adrian Benedyczak attı. Alanyaspor'un tek golü ise 45. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj'dan geldi.