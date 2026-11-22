Adrian Benedyczak dubleyle 3 puan getirdi! Kasımpaşa Alanyaspor'u 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Polonyalı futbolcu mücadelede iki kez fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Adrian Benedyczak attı. Alanyaspor'un tek golü ise 45. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj'dan geldi.
İLK YARIDA İKİ PENALTI GOLÜ
Karşılaşmanın 29. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa'da topun başına Adrian Benedyczak geçti. Polonyalı futbolcu, penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
Alanyaspor ise ilk yarının son bölümünde penaltı kazandı. 45. dakikada atışı kullanan Florent Hadergjonaj, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 tamamlandı.
SON DAKİKADA BENEDYCZAK SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken, karşılaşmanın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girildi.
Kasımpaşa'da ilk golü kaydeden Adrian Benedyczak, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Polonyalı oyuncu, Haris Hajradinovic'in asistinde topu filelere göndererek ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Kasımpaşa sahadan üç puanla ayrıldı.
KASIMPAŞA PUANINI 23'E YÜKSELTTİ
Bu galibiyetle Kasımpaşa, ligdeki 12. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı.
Alanyaspor ise 12 maç sonunda 12 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.