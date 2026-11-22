32. dakikada Brandon Baiye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta da Göztepe kalecisi başarılı oldu. İlk yarının kalan bölümünde iki takımın da gol arayışları sürdü.

Erzurumspor FK, karşılaşmanın ilk bölümünde rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Mücadelenin 6. dakikasında Martin Rodriguez'in ceza sahası dışının sol çaprazından yaptığı vuruşta Göztepe kalecisi Arda Özçimen topu kornere çeldi. Ev sahibi ekip, 27. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. İbrahim Diabate'nin sağ çaprazdan çektiği yerden şutta Arda Özçimen gole izin vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Göztepe 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. (Fotoğraf: AA)

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Göztepe, ilk yarının uzatma dakikalarında topu ağlara göndermesine rağmen gol geçerlilik kazanmadı. 45+1. dakikada Alexis Antunes'in sol kanattan yaptığı ortada Noah Sonko Sundberg kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ancak hakem Alper Akarsu, pozisyonu VAR monitöründe inceledi. Gol öncesinde faul yapıldığına hükmeden Akarsu, 45+4. dakikada golü iptal etti. Bu kararın ardından ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

EFKAN BEKİROĞLU 70. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadelesini sürdürdü. Karşılaşmanın 70. dakikasında Göztepe aradığı golü buldu.

Juan'ın asistinde topu ağlara gönderen Efkan Bekiroğlu, İzmir temsilcisini deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bulduğu gol VAR incelemesiyle iptal edilen Göztepe, bu kez Efkan Bekiroğlu'nun vuruşuyla üstünlüğü yakaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun golü, maçın sonucunu belirleyen an oldu.