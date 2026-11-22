Göz Göz tek golle galip! Göztepe Erzurumspor FK'yı 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Juan'ın asistinde fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, takımına üç puanı kazandırdı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Göztepe 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 70. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle üstünlüğü ele geçirdi. Ev sahibi Erzurumspor FK ise taraftarı önünde oynadığı karşılaşmadan puansız ayrıldı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Erzurumspor FK, karşılaşmanın ilk bölümünde rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Mücadelenin 6. dakikasında Martin Rodriguez'in ceza sahası dışının sol çaprazından yaptığı vuruşta Göztepe kalecisi Arda Özçimen topu kornere çeldi. Ev sahibi ekip, 27. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. İbrahim Diabate'nin sağ çaprazdan çektiği yerden şutta Arda Özçimen gole izin vermedi.
32. dakikada Brandon Baiye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta da Göztepe kalecisi başarılı oldu. İlk yarının kalan bölümünde iki takımın da gol arayışları sürdü.
GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Göztepe, ilk yarının uzatma dakikalarında topu ağlara göndermesine rağmen gol geçerlilik kazanmadı. 45+1. dakikada Alexis Antunes'in sol kanattan yaptığı ortada Noah Sonko Sundberg kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ancak hakem Alper Akarsu, pozisyonu VAR monitöründe inceledi. Gol öncesinde faul yapıldığına hükmeden Akarsu, 45+4. dakikada golü iptal etti. Bu kararın ardından ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
EFKAN BEKİROĞLU 70. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadelesini sürdürdü. Karşılaşmanın 70. dakikasında Göztepe aradığı golü buldu.
Juan'ın asistinde topu ağlara gönderen Efkan Bekiroğlu, İzmir temsilcisini deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bulduğu gol VAR incelemesiyle iptal edilen Göztepe, bu kez Efkan Bekiroğlu'nun vuruşuyla üstünlüğü yakaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun golü, maçın sonucunu belirleyen an oldu.
ERZURUMSPOR FK BERABERLİĞİ BULAMADI
Ev sahibi Erzurumspor FK, karşılaşmada geriye düşmesinin ardından beraberlik golünü aradı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki mavi-beyazlılar, taraftarının önünde skoru eşitlemek için mücadele etti.
Ancak Erzurum temsilcisi, Göztepe savunmasını aşarak aradığı golü bulamadı. Konuk ekip, 70. dakikada elde ettiği skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan galip ayrıldı.
STOILOV'UN GÖZTEPE'Sİ ÜÇ PUANI ALDI
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Erzurumspor FK deplasmanında takımını üç puana taşıdı. İzmir temsilcisi, golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devrede bulduğu tek golle sonuca gitmeyi başardı.
Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği gol, Göztepe'nin deplasmandan galibiyetle ayrılmasını sağladı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında elde ettiği sonuçla hanesine üç puan daha yazdırdı.
ERZURUMSPOR FK SAHASINDA KAYBETTİ
Erzurumspor FK, Göztepe karşısında ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi takımın karşılaşmanın ilk bölümünde gerçekleştirdiği hücumlarda Göztepe kalecisi Arda Özçimen gole izin vermedi.
İkinci yarıda Efkan Bekiroğlu'nun golüne engel olamayan Erzurumspor FK, kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı. Serkan Özbalta'nın öğrencileri, sahasında oynadığı mücadeleyi 1-0 mağlup tamamladı.