Üst üste 2. mağlubiyet! Çaykur Rizespor Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19 ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Recep Uçar'ın öğrencileri, deplasmanda üç puanı hanesine yazdırırken Amed SK sahasında puan alamadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım Çaykur Rizespor 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz temsilcisinde gecenin öne çıkan ismi Ali Sowe oldu. Gambiyalı santrfor, 19 ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.
Amed SK ise teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde çıktığı karşılaşmada rakibine karşı gol bulamadı.
ALİ SOWE 19. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmaya iki takım da gol arayışıyla başlarken ilk gol Çaykur Rizespor'dan geldi.
Mücadelenin 19. dakikasında Ali Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Gambiyalı futbolcunun golüyle üstünlüğü yakalayan Çaykur Rizespor, ilk yarının kalan bölümünde skor avantajını korudu.
Amed SK, taraftarı önünde eşitliği sağlamak için mücadele etse de ilk 45 dakikada gol bulamadı.
İLK YARI RİZESPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında skor üstünlüğünü ele geçiren taraf Çaykur Rizespor oldu.
Konuk takımda kaleci Zafer Görgen, 27. dakikada sarı kart gördü. Ahmed Kutucu da ilk yarının son bölümünde sarı kartla cezalandırıldı.
Amed SK'nin beraberlik arayışlarına rağmen devre arasında skor değişmedi.
İlk 45 dakika, Ali Sowe'nin golüyle Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.
ALİ SOWE'DEN BİR GOL DAHA!
Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 54. dakikasında ikinci golü buldu.
Qazim Laci'nin asistinde bir kez daha sahneye çıkan Ali Sowe, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarıda takımını öne geçiren Gambiyalı santrfor, ikinci yarıda da fileleri havalandırarak mücadelede kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Böylece Çaykur Rizespor, Diyarbakır deplasmanında iki farklı üstünlük yakaladı.
ALİ SOWE GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Çaykur Rizespor'un hücum hattındaki önemli isimlerinden Ali Sowe, Amed SK karşılaşmasında iki kez gol sevinci yaşadı.
dakikada takımını öne geçiren Gambiyalı futbolcu, 54. dakikada Qazim Laci'nin hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı.
Rizespor'un deplasmandaki galibiyetinde belirleyici rol oynayan Sowe, karşılaşmanın skorunu da tayin etti.