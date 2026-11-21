Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım Çaykur Rizespor 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz temsilcisinde gecenin öne çıkan ismi Ali Sowe oldu. Gambiyalı santrfor, 19 ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

Amed SK ise teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde çıktığı karşılaşmada rakibine karşı gol bulamadı.