Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK , Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

dakikada Deian Sorescu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Halil Dervişoğlu kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top auta gitti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti. Malili futbolcu, Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşarak fileleri havalandırdı. (Fotoğraf: AA)

İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK beraberlik golünü bulmak için mücadelesini sürdürdü.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, 46. dakikada Ousmane Diabate'nin yerine Salih Uçan'ı oyuna dahil etti. Ev sahibi ekipte 63. dakikada Franco Tongya yerini Pedro Pereira'ya bıraktı.

Gaziantep FK cephesinde de ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, hücumdaki seçeneklerini artırmak amacıyla Serdar Dursun ve Karamba Gassama gibi isimleri sahaya sürdü.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği, Adama Traore'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI KAYBETTİ

Gaziantep FK'de göreve başlayan Volkan Demirel'in ilk maçının eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı olması, karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biriydi.

Geçen sezon başkent ekibini çalıştıran Demirel, bu kez Gaziantep FK'nin teknik direktörü olarak eski kulübüne rakip oldu.

Ancak deneyimli teknik adam, daha önce aldığı ceza nedeniyle karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamadı.

Gaziantep temsilcisi, Demirel döneminin ilk maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.