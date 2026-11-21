Myenty Abena hastaneye kaldırıldı! Gençlerbirliği Gazaintep FK'yı 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Ankara ekibine üç puanı getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti. Oğulcan Ülgün'ün asistinde fileleri havalandıran Malili futbolcu, karşılaşmanın sonucunu belirledi. Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, eski takımına karşı çıktığı ilk sınavdan puansız ayrıldı. Gaziantep FK oyuncusu Myenty Abena, hava topu mücadelesi sonrasında başına aldığı darbe sebebiyle yerde kaldı. Uzun süre tedavi gören Abena, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki başkent ekibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore attı. Gaziantep FK'nin başına geçen Volkan Demirel ise eski takımına karşı oynanan karşılaşmada istediği sonucu alamadı.
ADAMA TRAORE 9. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Gençlerbirliği, karşılaşmanın ilk bölümünde bulduğu golle öne geçti.
dakikada orta sahadan topu taşıyan Oğulcan Ülgün, savunmanın arkasına hareketlenen Adama Traore'ye pasını aktardı.
Ceza sahasına giren Malili futbolcu, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Traore'nin golüyle üstünlüğü ele alan Gençlerbirliği, ilk yarının kalan bölümüne avantajlı girdi.
GAZİANTEP FK BERABERLİK İÇİN YÜKLENDİ
Konuk ekip Gaziantep FK, erken gelen golün ardından beraberlik aradı.
dakikada Deian Sorescu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Halil Dervişoğlu kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top auta gitti.
dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla sağ tarafta topla buluşan Victor Gidado'nun dar açıdan çektiği şutta kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.
İlk 45 dakikada başka gol olmayınca Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK beraberlik golünü bulmak için mücadelesini sürdürdü.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, 46. dakikada Ousmane Diabate'nin yerine Salih Uçan'ı oyuna dahil etti. Ev sahibi ekipte 63. dakikada Franco Tongya yerini Pedro Pereira'ya bıraktı.
Gaziantep FK cephesinde de ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, hücumdaki seçeneklerini artırmak amacıyla Serdar Dursun ve Karamba Gassama gibi isimleri sahaya sürdü.
Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği, Adama Traore'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI KAYBETTİ
Gaziantep FK'de göreve başlayan Volkan Demirel'in ilk maçının eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı olması, karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biriydi.
Geçen sezon başkent ekibini çalıştıran Demirel, bu kez Gaziantep FK'nin teknik direktörü olarak eski kulübüne rakip oldu.
Ancak deneyimli teknik adam, daha önce aldığı ceza nedeniyle karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamadı.
Gaziantep temsilcisi, Demirel döneminin ilk maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ 14 PUANA ULAŞTI
Gaziantep FK karşısında üç puanın sahibi olan Gençlerbirliği, ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya 11 puanla başlayan başkent temsilcisi, bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.
Ankara ekibi, ligdeki galibiyet sayısını artırırken Eryaman Stadı'nda elde ettiği sonuçla iç saha performansına bir yenisini ekledi.
GAZİANTEP FK'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ
Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılan Gaziantep FK, Süper Lig'deki kötü gidişatını sonlandıramadı.
Karşılaşma öncesinde üst üste altı lig maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Ankara'daki 1-0'lık yenilgiyle mağlubiyet serisini yedi karşılaşmaya çıkardı.
Ligde 8 puanda kalan Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmadan da puan çıkaramadı.
ABENA HASTANEYE KALDIRILDI
Mücadelede ev sahibi Gençlerbirliği 1-0 öndeyken konuk takımın oyuncusu Abena, aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Ambulansın sahaya girmesinin ardından başarılı futbolcu hastaneye götürüldü.
AÇIKLAMA GELDİ
Konuya dair Gaziantep FK'den de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.
Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.