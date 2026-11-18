Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den! Emre Belözoğlu'na telefon açtı
Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'i kadrosunda görmek istiyor. Demirel'in 22 yaşındaki futbolcunun durumunu öğrenmek için sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüştüğü iddia edildi. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mimovic'in piyasa değeri 2,5 milyon euro.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması sürerken Ognjen Mimovic için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in, sarı-lacivertli kulüpte forma şansı bulamayan Sırp sağ beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ara transfer döneminde stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerini güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrodan ayrılabilecek futbolcuların durumunu da değerlendiriyor. Özellikle U23 kontenjanında yer açmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde Mimovic'in geleceği gündeme geldi.
VOLKAN DEMİREL MIMOVIC'İ İSTİYOR
Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sağ bek takviyesi için Ognjen Mimovic'i transfer listesine aldı.
16 Kasım'da Gaziantep temsilcisinin başına geçen Demirel'in, 22 yaşındaki Sırp futbolcuyu ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunda görmek istediği kaydedildi.
Kırmızı-siyahlı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile görüşme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI
Volkan Demirel, Ognjen Mimovic'in mevcut durumunu öğrenmek amacıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile iletişime geçti.
İki teknik adam arasındaki görüşmede genç oyuncunun geleceğinin değerlendirildiği belirtilirken, Gaziantep FK'nin ocak ayı için transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Gaziantep FK'nin Mimovic transferi için değerlendirdiği seçeneklerden biri sezon sonuna kadar kiralama oldu. Kırmızı-siyahlıların oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin ise uygun şartların oluşması durumunda Sırp sağ bekin ayrılığına sıcak bakabileceği iddia edildi.
Böylece Mimovic'in geleceğinde hem kiralık transfer hem de bonservisli ayrılık ihtimali gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DE RESMÎ MAÇA ÇIKAMADI
Fenerbahçe'nin 2025 yılının ocak ayında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli formayla henüz resmî karşılaşmada görev alamadı.
Transferinin ardından Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giyen Sırp futbolcu, Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen bu sezon da beklediği süreleri bulamadı.
Sağ bek pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki oyuncunun geleceği, ara transfer döneminde değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da sarı-lacivertli kulüple kontratı bulunan oyuncunun piyasa değeri 2,5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin genç sağ bek konusunda vereceği karar, Gaziantep FK'nin transfer planını doğrudan etkileyecek.
GAZİANTEP FK'DE VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ
Gaziantep FK, 16 Kasım 2026 tarihinde Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni görevine başlayan genç teknik adam, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başladı.