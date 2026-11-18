Ara transfer döneminde stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerini güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrodan ayrılabilecek futbolcuların durumunu da değerlendiriyor. Özellikle U23 kontenjanında yer açmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde Mimovic'in geleceği gündeme geldi.

Fenerbahçe 'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması sürerken Ognjen Mimovic için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel 'in, sarı-lacivertli kulüpte forma şansı bulamayan Sırp sağ beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Demirel'in sağ bek bölgesi için Fenerbahçeli Ognjen Mimovic'i istediği belirtildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI

Volkan Demirel, Ognjen Mimovic'in mevcut durumunu öğrenmek amacıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile iletişime geçti.

İki teknik adam arasındaki görüşmede genç oyuncunun geleceğinin değerlendirildiği belirtilirken, Gaziantep FK'nin ocak ayı için transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Gaziantep FK'nin Mimovic transferi için değerlendirdiği seçeneklerden biri sezon sonuna kadar kiralama oldu. Kırmızı-siyahlıların oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin ise uygun şartların oluşması durumunda Sırp sağ bekin ayrılığına sıcak bakabileceği iddia edildi.

Böylece Mimovic'in geleceğinde hem kiralık transfer hem de bonservisli ayrılık ihtimali gündeme geldi.