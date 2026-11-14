A Milli Takım'da Fransa mesaisi! Sergen Yalçın'dan 5-6 oyuncu değişikliği ve yeni taktik açıklaması
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynanacak karşılaşma öncesinde kadroda 5-6 değişiklik yapacaklarını açıkladı. Belçika maçındaki performansı değerlendiren Yalçın, takımın gruptaki durumuna ilişkin eleştirilere yanıt verirken Fransa karşısında uygulayacakları oyun planına da değindi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da deplasmanda oynanacak Fransa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Belçika maçındaki performansı değerlendiren Yalçın, Fransa karşısında kadroda 5-6 değişiklik yapacaklarını ve farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını belirtti.
FRANSA MAÇINDA KADRO VE OYUN SİSTEMİ DEĞİŞECEK
Fransa karşılaşmasına yönelik planlarını paylaşan Sergen Yalçın, sakatlıktan dönen futbolcuların bulunduğunu belirterek kadro ve oyun sisteminde değişikliğe gideceklerini söyledi.
Yalçın, "Sakatlıktan yeni dönen oyuncularımız var. Bazen oyuncu, bazen de format değişikliğine gidiyoruz. Fransa maçında da 5-6 oyuncu değişikliği yapacağız ve farklı bir formatta oynayacağız. Sadece Belçika maçında ben vardım, diğer maçlarda yoktum. Bunu aklınızda tutun, bir kenara yazın" ifadelerini kullandı.
BELÇİKA MAÇINDAKİ PERFORMANSI DEĞERLENDİRDİ
Belçika karşısında zaman zaman etkili bir oyun sergilediklerini ifade eden Yalçın, yakaladıkları fırsatlara rağmen istedikleri golleri bulamadıklarını dile getirdi.
Deneyimli teknik direktör, "Bence Belçika maçında da zaman zaman iyi oynadık. Baskılı oynadık, ikinci, hatta üçüncü golü bulabilirdik ama maalesef olmadı. Bu maçlarda oyuncuları değerlendirmeniz gerekiyor. Ben aslında bu karşılaşmaları hazırlık maçları gibi görüyorum. Ufak ufak dokunuşlarla bundan sonraki sürecin hazırlığını yapıyoruz" dedi.
"BU DURUM BÖYLE GİTMEYECEK"
Milli takımın gruptaki durumuna da değinen Yalçın, mevcut tablonun farkında olduklarını ancak göreve yeni başladıklarını hatırlatarak toparlanma süreci için zaman gerektiğini vurguladı.
Yalçın, "Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım" açıklamasında bulundu.
FORVETSİZ OYUN İHTİMALİNE NET YANIT
Fransa karşısında forvetsiz bir oyun tercih edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yalçın, böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, savunma güvenliğini ön planda tutacaklarının mesajını verdi.
Yalçın, "Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.