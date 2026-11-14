Yalçın, "Sakatlıktan yeni dönen oyuncularımız var. Bazen oyuncu, bazen de format değişikliğine gidiyoruz. Fransa maçında da 5-6 oyuncu değişikliği yapacağız ve farklı bir formatta oynayacağız. Sadece Belçika maçında ben vardım, diğer maçlarda yoktum. Bunu aklınızda tutun, bir kenara yazın" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu (Foto: AA)

BELÇİKA MAÇINDAKİ PERFORMANSI DEĞERLENDİRDİ

Belçika karşısında zaman zaman etkili bir oyun sergilediklerini ifade eden Yalçın, yakaladıkları fırsatlara rağmen istedikleri golleri bulamadıklarını dile getirdi.

Deneyimli teknik direktör, "Bence Belçika maçında da zaman zaman iyi oynadık. Baskılı oynadık, ikinci, hatta üçüncü golü bulabilirdik ama maalesef olmadı. Bu maçlarda oyuncuları değerlendirmeniz gerekiyor. Ben aslında bu karşılaşmaları hazırlık maçları gibi görüyorum. Ufak ufak dokunuşlarla bundan sonraki sürecin hazırlığını yapıyoruz" dedi.

"BU DURUM BÖYLE GİTMEYECEK"

Milli takımın gruptaki durumuna da değinen Yalçın, mevcut tablonun farkında olduklarını ancak göreve yeni başladıklarını hatırlatarak toparlanma süreci için zaman gerektiğini vurguladı.

Yalçın, "Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım" açıklamasında bulundu.