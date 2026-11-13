Süper Lig ekibinden Volkan Demirel hamlesi! İmza yakın
Gaziantep FK'da teknik direktör arayışında Volkan Demirel ismi ön plana çıktı. Kırmızı-siyahlı yönetimin görüşme gerçekleştirdiği 45 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'da Volkan Demirel seçeneği ağırlık kazandı.
Kırmızı-siyahlı yönetimin deneyimli teknik adamla ilk görüşmesini gerçekleştirdiği ve taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.
FATİH TEKKE İHTİMALİ ZAYIFLADI
Teknik direktör adayları arasında bulunan Fatih Tekke ile anlaşma ihtimalinin düşük görülmesi üzerine Gaziantep FK yönetimi, Volkan Demirel ile yürüttüğü görüşmelere hız verdi.
Kırmızı-siyahlıların takımın başına getirmek istediği Demirel'i Gaziantep'e davet ettiği aktarıldı. Tarafların kalan konularda da uzlaşması halinde kısa süre içerisinde resmi imzaların atılabileceği ifade edildi.
VOLKAN DEMİREL'İN SON DURAĞI GENÇLERBİRLİĞİ OLDU
Futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'te başladı. Eylül 2022'de Hatayspor'un başına geçen Demirel, Mayıs 2024'e kadar Akdeniz ekibinde görev yaptı.
2024-2025 sezonunda Bodrum FK'yi çalıştıran Volkan Demirel, son olarak Gençlerbirliği'nde görev aldı. Başkent temsilcisinde 2025-2026 sezonunda iki ayrı dönem geçiren 45 yaşındaki teknik adamın son sözleşmesi Mayıs 2026'da sona erdi.