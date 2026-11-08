İç sahada ilk galibiyet! Çaykur Rizespor Erzurumspor FK'yı 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. Yeşil-mavililere galibiyeti 31 ve 66. dakikalarda attığı gollerle Ali Sowe getirdi. Erzurumspor FK'nin tek golünü Ibrahim Yalatif Diabate kaydederken Karadeniz ekibi bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Ali Sowe'un ikinci yarıdaki golü, Rizespor'a 3 puanı getirdi.
ALİ SOWE RİZESPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Çaykur Rizespor, rakip kalede gol aradı.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada aradığı golü buldu. Ibrahim Olawoyin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ali Sowe, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu golle Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-0 öne geçti.
ERZURUMSPOR'DAN 6 DAKİKADA YANIT
Çaykur Rizespor'un üstünlüğü uzun sürmedi. Konuk ekip, 37. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate ile beraberliği yakaladı.
Gyrano Kerk'in pasında ceza sahasında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kalan Diabate, yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına eşitlikle girdi.
İKİNCİ YARIDA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle hücum hattına müdahale etti.
63. dakikada Ahmed Kutucu'nun yerine Emrehan Bulut, Moussa Diakite'nin yerine ise Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da ikinci yarıda değişikliklere gitti. Konuk ekipte 76. dakikada Gyrano Kerk yerini Eren Tozlu'ya, Miguel Cardoso ise Martin Rodriguez'e bıraktı.
ALİ SOWE BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
Çaykur Rizespor, ikinci yarıda da galibiyet golünü aramayı sürdürdü.
Mücadelenin 66. dakikasında Adedire Mebude'nin asistinde yeniden sahneye çıkan Ali Sowe, topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Gambiyalı santrfor, karşılaşmadaki ikinci golünü kaydederek galibiyette başrolü oynadı.
Erzurumspor FK, kalan bölümde beraberlik için mücadele etse de skoru değiştiremedi.
RİZESPOR ŞUTLARDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Çaykur Rizespor, karşılaşma boyunca hücum istatistiklerinde rakibinin önünde yer aldı.
Yeşil-mavili ekip, mücadelede 24 şut çekerek 6 kez kaleyi buldu. Erzurumspor FK ise 9 şutta 4 isabet sağladı.
Topa sahip olma oranında yüzde 62'ye ulaşan Çaykur Rizespor, rakibinin yüzde 38'lik oranına karşı üstünlük kurdu.
Ev sahibi ekip 8 korner kullanırken Erzurumspor FK 2 köşe vuruşu kullandı.
RİZESPOR 5 MAÇ SONRA GALİP GELDİ
Erzurumspor FK karşısındaki 2-1'lik sonuç, Çaykur Rizespor'un ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Karadeniz temsilcisi, ayrıca bu sezon Süper Lig'de sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.
Recep Uçar'ın öğrencileri, son olarak 12 Eylül'de Eyüpspor'u mağlup ederek 3 puan almıştı.
İKİ TAKIM DA 14 PUANDA
Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle puanını 14'e yükseltti.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı ve ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Erzurumspor FK ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.