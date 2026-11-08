Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Çaykur Rizespor, rakip kalede gol aradı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. (Fotoğraf: İHA)

ERZURUMSPOR'DAN 6 DAKİKADA YANIT

Çaykur Rizespor'un üstünlüğü uzun sürmedi. Konuk ekip, 37. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate ile beraberliği yakaladı.

Gyrano Kerk'in pasında ceza sahasında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kalan Diabate, yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle hücum hattına müdahale etti.

63. dakikada Ahmed Kutucu'nun yerine Emrehan Bulut, Moussa Diakite'nin yerine ise Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da ikinci yarıda değişikliklere gitti. Konuk ekipte 76. dakikada Gyrano Kerk yerini Eren Tozlu'ya, Miguel Cardoso ise Martin Rodriguez'e bıraktı.