3 puan Vişça'dan! Başakşehir Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisi Juan'ın golüyle öne geçerken konuk ekip Davie Selke ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda sahneye çıkan Edin Vişça, 83. dakikada attığı golle turuncu-lacivertlilere galibiyeti getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir, Isonem Park'ta karşı karşıya geldi. Hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Başakşehir, ikinci yarıda Edin Vişça'nın kaydettiği golle 3 puana uzandı.
GÖZTEPE JUAN İLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmada gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, 18. dakikada Juan'ın kaydettiği golle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.
Brezilyalı santrforun golüyle üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, bu üstünlüğünü yalnızca 4 dakika koruyabildi.
BAŞAKŞEHİR'DEN 4 DAKİKADA YANIT
Göztepe'nin golünün ardından Başakşehir, 22. dakikada beraberliği yakaladı.
Ivan Brnic'in asistinde fileleri havalandıran Davie Selke, skoru 1-1'e getirdi. Nuri Şahin'in öğrencileri, erken yedikleri golün ardından kısa sürede karşılık verdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
NURİ ŞAHİN'DEN İKİNCİ YARIDA HAMLELER
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etti.
Turuncu-lacivertlilerde 66. dakikada Ivan Brnic'in yerine Edin Vişça, 67. dakikada Davie Selke'nin yerine Bertuğ Yıldırım oyuna dahil oldu.
Konuk ekipte 78. dakikada Ömer Ali Şahiner yerini Onur Bulut'a bırakırken Jakub Kaluzinski'nin yerine Onur Ergün görev aldı.
Göztepe'de ise teknik direktör Stanimir Stoilov, 66. dakikada Janderson'un yerine Andre Henrique'yi sahaya sürdü.
EDİN VISCA 83. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyet golünü arayan Başakşehir, 83. dakikada öne geçti.
Oyuna sonradan dahil olan Edin Vişça, Onur Bulut'un asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
Nuri Şahin'in ikinci yarıda sahaya sürdüğü iki futbolcunun iş birliğiyle gelen gol, Başakşehir'e İzmir deplasmanında 3 puanı getirdi.
BAŞAKŞEHİR ŞUTLARDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Mücadelede iki takım da rakip kalede gol pozisyonları üretirken Başakşehir, isabetli şutlarda üstünlük sağladı.
Göztepe karşılaşmayı 17 şut ve 4 isabetli şutla tamamlarken konuk ekip 15 şutta 5 kez kaleyi buldu.
Topa sahip olma oranında Göztepe yüzde 51, Başakşehir ise yüzde 49'luk paya ulaştı. İki takım da mücadele boyunca 7'şer köşe vuruşu kullandı.
BAŞAKŞEHİR PUANINI 17'YE YÜKSELTTİ
Karşılaşmanın kalan bölümünde Göztepe beraberlik golünü bulamadı ve Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla turuncu-lacivertliler puanını 17'ye yükseltirken İzmir temsilcisi 15 puanda kaldı.
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Edin Visca'nın 83. dakikadaki golüyle 11. haftayı 3 puanla tamamladı.