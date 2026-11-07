Trendyol Süper Lig 'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir , Isonem Park'ta karşı karşıya geldi. Hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Başakşehir, ikinci yarıda Edin Vişça'nın kaydettiği golle 3 puana uzandı.

Göztepe Juan ile öne geçti. (Fotoğraf: AA)

GÖZTEPE JUAN İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, 18. dakikada Juan'ın kaydettiği golle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

Brezilyalı santrforun golüyle üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, bu üstünlüğünü yalnızca 4 dakika koruyabildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN 4 DAKİKADA YANIT

Göztepe'nin golünün ardından Başakşehir, 22. dakikada beraberliği yakaladı.

Ivan Brnic'in asistinde fileleri havalandıran Davie Selke, skoru 1-1'e getirdi. Nuri Şahin'in öğrencileri, erken yedikleri golün ardından kısa sürede karşılık verdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.