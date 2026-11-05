Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Zorlu maça sürpriz atama
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanacak. TFF, zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Amed SF maçında Halil Umut Meler görev yapacak. İşte haftanın maç programı ve görev alacak hakemler...
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
- 6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- 7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
- 8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
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