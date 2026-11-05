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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Zorlu maça sürpriz atama

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanacak. TFF, zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Amed SF maçında Halil Umut Meler görev yapacak. İşte haftanın maç programı ve görev alacak hakemler...

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Zorlu maça sürpriz atama

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Zorlu maça sürpriz atama-2

- 6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

- 7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Zorlu maça sürpriz atama-3

- 8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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