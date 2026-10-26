Türk Gücü Spor: Süper Lig'de yabancı sınırına yeni model!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde değerlendirileceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde yapılan toplantının ardından duyurulan kararla, Türk devletlerinden gelen oyuncular yabancı statüsüne tabi olmayacak.
Türk futbolunda yabancı oyuncu statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletlerinin futbolcularının karşılıklı olarak yerli statüsünde sayılacağını duyurdu.
Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
TÜRK DEVLETLERİNİN FUTBOLCULARI YERLİ SAYILACAK
Türk devletlerinin futbol federasyonlarının geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde bir araya geldiğini belirten Zorlu, toplantının ardından futbolcuların statüsüne ilişkin ortak karar alındığını söyledi.
Zorlu, "Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI DA PLANLANIYOR
Futbol alanındaki iş birliğinin oyuncu statüsüyle sınırlı kalmayacağını açıklayan Zorlu, Türk devletlerinin katılımıyla yeni bir organizasyon düzenlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti.
Zorlu, bu kapsamda iki yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Devletleri Futbol Kupası" projesini de duyurdu.
Türk devletlerinden gelen oyuncuların yerli statüsünde değerlendirilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi, hangi ligleri kapsayacağı ve uygulama esasları konusunda ise henüz ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.