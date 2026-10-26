AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu , Türk devletlerinin futbolcularının karşılıklı olarak yerli statüsünde sayılacağını duyurdu. Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu, "Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI DA PLANLANIYOR

Futbol alanındaki iş birliğinin oyuncu statüsüyle sınırlı kalmayacağını açıklayan Zorlu, Türk devletlerinin katılımıyla yeni bir organizasyon düzenlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Zorlu, bu kapsamda iki yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Devletleri Futbol Kupası" projesini de duyurdu.

Türk devletlerinden gelen oyuncuların yerli statüsünde değerlendirilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi, hangi ligleri kapsayacağı ve uygulama esasları konusunda ise henüz ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.

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