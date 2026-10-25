Başkent temsilcisinde ilk yarıda Dimitrios Goutas'ın yerine Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Sekou Koita'nın yerine ise Oğulcan Ülgün oyuna girdi.

Awaziem'in ilk golünde Deniz Türüç asist yaptı. (Fotoğraf: AA)

KONYASPOR PUANINI 8'E YÜKSELTTİ

Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişatına son veren Konyaspor, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Karşılaşma öncesinde 5 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, bu sonuçla puanını 8'e çıkardı. Ligde geride kalan sekiz haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.