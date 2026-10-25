Awaziem fırtınası! Konyaspor Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti. Konya temsilcisi, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Nijeryalı savunmacı Chidozie Awaziem attı. Yeşil-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede farkı ikiye çıkararak üç puana ulaştı.
KONYASPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Konyaspor, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aradı.
19. dakikada Jackson Muleka'nın vuruşunda top çerçeveyi bulmazken 22. dakikada Jean-Luc Dompé'nin ceza sahası dışından çektiği şut da sonuç vermedi.
Yeşil-beyazlılar, 40. dakikada önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Muleka'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Melih İbrahimoğlu da kaleciyi geçemedi.
Ev sahibi ekip, aradığı golü 43. dakikada buldu.
Sol kanattan gelişen atakta Jean-Luc Dompé'nin ortaladığı topu Deniz Türüç ceza sahasına indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Chidozie Awaziem, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
AWAZIEM BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Konyaspor, 56. dakikada farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıda takımını öne geçiren Chidozie Awaziem, bir kez daha rakip fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.
Nijeryalı stoper, attığı iki golle karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAMLELERİ YETMEDİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, karşılaşmada oyuncu değişiklikleriyle takımının hücum gücünü artırmaya çalıştı.
Başkent temsilcisinde ilk yarıda Dimitrios Goutas'ın yerine Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Sekou Koita'nın yerine ise Oğulcan Ülgün oyuna girdi.
İkinci yarıda da hamlelerini sürdüren konuk ekip, Konyaspor savunmasını aşmakta zorlandı.
Yeşil-beyazlılar, rakibine gol fırsatı vermeden üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
KONYASPOR PUANINI 8'E YÜKSELTTİ
Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişatına son veren Konyaspor, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Karşılaşma öncesinde 5 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, bu sonuçla puanını 8'e çıkardı. Ligde geride kalan sekiz haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arthur Masuaku, Marko Jevtović, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Jean-Luc Dompé, Jackson Muleka.
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Dimitrios Goutas, Thalisson, Metehan Baltacı, Ousmane Diabaté, Franco Tongya, Salih Uçan, Rafael Luís, Sekou Koita, Pedro Mendes.