Nuri Şahin'in öğrencileri fire vermedi! Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin ilk golünü Eldor Shomurodov kaydederken Serdar Dursun konuk ekibe beraberliği getirdi. Son bölümde sahneye çıkan Umut Güneş, Başakşehir'e üç puanı kazandırdı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Turuncu-lacivertliler, 9. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 66. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği golle eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın son bölümünde yeniden üstünlüğü ele geçiren Başakşehir'de Umut Güneş, 82. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 11'e yükseltirken Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
SHOMURODOV PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, ilk golünü 9. dakikada buldu.
Eldor Shomurodov, ceza sahası çevresinde Umut Bozok ile gelişen atakta topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Erken gelen golün ardından üstünlüğünü koruyan turuncu-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 önde girdi.
BAŞAKŞEHİR'İN BİR GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Başakşehir, ilk yarının 29. dakikasında bir kez daha topu ağlara gönderdi.
Ev sahibi takımın Umut Bozok ile bulduğu gol, yapılan kontrolün ardından geçerli sayılmadı.
Bu kararın ardından skor değişmezken Başakşehir, ilk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamladı.
SERDAR DURSUN BERABERLİĞİ GETİRDİ
Gaziantep FK, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerinin ardından beraberlik golünü buldu.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 57. dakikada Trivante Stewart'ın yerine oyuna giren Serdar Dursun, 66. dakikada fileleri havalandırdı.
Kacper Kozlowski'nin asistinde golü kaydeden tecrübeli santrfor, skoru 1-1'e getirdi.
UMUT GÜNEŞ SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Beraberlik golünün ardından yeniden öne geçmek için ataklarını sürdüren Başakşehir, karşılaşmanın son bölümünde aradığı golü buldu.
57. dakikada Jakub Kaluzinski'nin yerine oyuna dahil olan Umut Güneş, 82. dakikada Eldor Shomurodov'un asistinde topu ağlara gönderdi.
Bu golle 2-1 öne geçen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR 11 PUANA YÜKSELDİ
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle Süper Lig'deki puanını 11'e çıkardı.
Orhan Ak'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Turuncu-lacivertliler, böylece sekizinci haftayı galibiyetle tamamladı.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak.
Gaziantep FK ise kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.