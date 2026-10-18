Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)

SHOMURODOV PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, ilk golünü 9. dakikada buldu.

Eldor Shomurodov, ceza sahası çevresinde Umut Bozok ile gelişen atakta topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Erken gelen golün ardından üstünlüğünü koruyan turuncu-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

BAŞAKŞEHİR'İN BİR GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Başakşehir, ilk yarının 29. dakikasında bir kez daha topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi takımın Umut Bozok ile bulduğu gol, yapılan kontrolün ardından geçerli sayılmadı.

Bu kararın ardından skor değişmezken Başakşehir, ilk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamladı.