Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin dönemi sona erdi. Başkent ekibinin Başkanı Arda Çakmak, 58 yaşındaki teknik adamın görevinden istifa ettiğini ve yapılan görüşmelere rağmen kararından dönmediğini açıkladı.

Metin Diyadin görevinden istifa etti. (Fotoğraf: AA) METİN DİYADİN İSTİFA ETTİ Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kulüp Başkanı Arda Çakmak, Metin Diyadin'in istifa ettiğini duyurdu. Çakmak, "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı" sözleriyle ayrılığı açıkladı. Böylece Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki son dönemi sona erdi.