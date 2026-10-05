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Süper Lig'de bir ayrılık daha! 7 puan sonrası istifa etti

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin'in istifa ettiğini ve yapılan görüşmelere rağmen kararından dönmediğini açıkladı.

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Süper Lig'de bir ayrılık daha! 7 puan sonrası istifa etti

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin dönemi sona erdi. Başkent ekibinin Başkanı Arda Çakmak, 58 yaşındaki teknik adamın görevinden istifa ettiğini ve yapılan görüşmelere rağmen kararından dönmediğini açıkladı.

Metin Diyadin görevinden istifa etti. (Fotoğraf: AA)Metin Diyadin görevinden istifa etti. (Fotoğraf: AA)

METİN DİYADİN İSTİFA ETTİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kulüp Başkanı Arda Çakmak, Metin Diyadin'in istifa ettiğini duyurdu. Çakmak, "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı" sözleriyle ayrılığı açıkladı. Böylece Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki son dönemi sona erdi.

Metin Diyadin geride kalan 6 haftada 7 puan topladı. (Fotoğraf: AA)Metin Diyadin geride kalan 6 haftada 7 puan topladı. (Fotoğraf: AA)

6 MAÇTA 7 PUAN

Gençlerbirliği bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi topladığı 7 puanla 13. sırada yer aldı.

Metin Diyadin ise yeniden göreve geldiği son döneminde Gençlerbirliği'nin başında toplam 9 karşılaşmaya çıktı. 58 yaşındaki teknik adam bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Diyadin, 13 puan toplarken maç başına 1.44 puan ortalaması yakaladı.

MİLLİ ARA SONRASI RAKİP AMEDSPOR

Alkaralar, Metin Diyadin'in ayrılığının ardından milli ara sonrası ilk maçına 10 Ekim Cumartesi günü çıkacak. Başkent ekibi saat 13.30'da lider Amedspor'u sahasında ağırlayacak.

Gençlerbirliği yönetiminin bu karşılaşma öncesinde teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Fatih Tekke bu sezon Süper Lig'de görevini bırakan isimler arasında yer alıyor. (Fotoğraf: AA)Fatih Tekke bu sezon Süper Lig'de görevini bırakan isimler arasında yer alıyor. (Fotoğraf: AA)

SÜPER LİG'DE 5. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Metin Diyadin'in Gençlerbirliği'nden ayrılmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'deki teknik direktör değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Mirel Radoi Gaziantep FK'dan, Fatih Tekke Trabzonspor'dan, Özhan Pulat Eyüpspor'dan ve Uğur Uçar Çorum FK'dan ayrılmıştı. Metin Diyadin'in vedasıyla sezonun ilk bölümünde yaşanan teknik direktör ayrılığı sayısı 5'e yükseldi.

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