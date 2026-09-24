ÖZEL: Trabzonspor'un şampiyon teknik direktörü direkten döndü! Anlaşma suya düştü
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre taraflar arasında anlaşma sağlanamazken deneyimli teknik adamın yaklaşık 2 yıllık Süper Lig'e dönüşü gerçekleşmedi.
Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayan Arca Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Çorum temsilcisi, son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç alamadı.
ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Arca Çorum FK, 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumsuz sonuçlanırken kırmızı-siyahlılar, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
2 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜŞÜ GERÇEKLEŞMEDİ
Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Ağustos 2024'te bordo-mavili kulüpten ayrılmıştı. O tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmayan 63 yaşındaki teknik adamın Çorum FK ile yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönme ihtimali, görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla ortadan kalktı.
Teknik direktörlük kariyerinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, bordo-mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
ESKİ ÖĞRENCİSİNİN YERİNE GEÇEMEDİ
Abdullah Avcı'nın Çorum FK ile gerçekleştirdiği görüşmeler, Uğur Uçar ile geçmişteki birlikteliğini de gündeme getirdi. Futbolculuk kariyerinde Başakşehir forması giyen Uçar, Avcı'nın öğrencileri arasında yer almıştı. Ancak deneyimli teknik adam ile Çorum FK arasındaki görüşmelerden anlaşma çıkmayınca Avcı'nın eski futbolcusunun ayrıldığı takımın başına geçme ihtimali gerçekleşmedi.
UĞUR UÇAR 23 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI
Şubat 2026'da Çorum FK'nın başına geçen Uğur Uçar, kırmızı-siyahlı ekiple 23 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan 39 yaşındaki teknik direktör, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.
ÇORUM FK 7 PUANLA 11. SIRADA
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK, sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, topladığı 7 puanla 11. sırada yer alıyor. Çorum temsilcisi, milli aranın ardından Gaziantep FK'ye konuk olacak.