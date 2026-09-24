Arca Çorum FK, 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumsuz sonuçlanırken kırmızı-siyahlılar, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig 'de ilk 6 haftada 7 puan toplayan Arca Çorum FK 'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Çorum temsilcisi, son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç alamadı.

Abdullah Avcı, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için gündeme gelen isimler arasındaydı

2 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜŞÜ GERÇEKLEŞMEDİ

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Ağustos 2024'te bordo-mavili kulüpten ayrılmıştı. O tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmayan 63 yaşındaki teknik adamın Çorum FK ile yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönme ihtimali, görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla ortadan kalktı.

Teknik direktörlük kariyerinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, bordo-mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİN YERİNE GEÇEMEDİ

Abdullah Avcı'nın Çorum FK ile gerçekleştirdiği görüşmeler, Uğur Uçar ile geçmişteki birlikteliğini de gündeme getirdi. Futbolculuk kariyerinde Başakşehir forması giyen Uçar, Avcı'nın öğrencileri arasında yer almıştı. Ancak deneyimli teknik adam ile Çorum FK arasındaki görüşmelerden anlaşma çıkmayınca Avcı'nın eski futbolcusunun ayrıldığı takımın başına geçme ihtimali gerçekleşmedi.