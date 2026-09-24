Trabzonspor'un şampiyon teknik direktörü Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayan Arca Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Çorum temsilcisi, son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.
ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
beIN SPORTS'un haberine göre Arca Çorum FK, 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumlu sonuçlanırken anlaşmanın kulüp tarafından kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.
2 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Ağustos 2024'te bordo-mavili kulüpten ayrılmıştı. O tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmayan 63 yaşındaki teknik adam, Çorum FK ile yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Teknik direktörlük kariyerinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, bordo-mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
ESKİ ÖĞRENCİSİNİN YERİNE GELECEK
Abdullah Avcı'nın Çorum FK ile anlaşması, Uğur Uçar ile geçmişteki birlikteliğini de gündeme getirdi. Futbolculuk kariyerinde Başakşehir forması giyen Uçar, Avcı'nın öğrencileri arasında yer almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, bu kez eski futbolcusunun ayrıldığı takımın başına geçmeye hazırlanıyor.
UĞUR UÇAR 23 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI
Şubat 2026'da Çorum FK'nın başına geçen Uğur Uçar, kırmızı-siyahlı ekiple 23 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan 39 yaşındaki teknik direktör, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.
ÇORUM FK 7 PUANLA 11. SIRADA
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK, sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, topladığı 7 puanla 11. sırada yer alıyor. Çorum temsilcisi, milli aranın ardından Gaziantep FK'ye konuk olacak.