Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayan Arca Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Çorum temsilcisi, son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

beIN SPORTS'un haberine göre Arca Çorum FK, 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumlu sonuçlanırken anlaşmanın kulüp tarafından kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.