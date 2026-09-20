Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

VAR'DAN GOL İPTALİ

Göztepe, 64. dakikada Juan ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

MİTHAT PALA'DAN 2 ASİST

Çaykur Rizespor, 70. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün asistini Mithat Pala yaptı. Karadeniz temsilcisi 81. dakikada bu kez Iustin Doicaru ile öne geçti. Doicaru'nun golünde de pası veren isim Mithat Pala oldu.