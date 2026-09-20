İzmir'de 4 gollü düello! 90+3'teki penaltıyla puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadelede İzmir ekibi 2. dakikada öne geçerken, Rizespor ikinci yarıda skoru çevirdi. Son sözü ise 90+3. dakikada penaltıdan Efkan Bekiroğlu söyledi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.
VAR'DAN GOL İPTALİ
Göztepe, 64. dakikada Juan ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.
MİTHAT PALA'DAN 2 ASİST
Çaykur Rizespor, 70. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün asistini Mithat Pala yaptı. Karadeniz temsilcisi 81. dakikada bu kez Iustin Doicaru ile öne geçti. Doicaru'nun golünde de pası veren isim Mithat Pala oldu.
EFKAN BEKİROĞLU 90+3'TE EŞİTLEDİ
Göztepe, uzatma dakikalarında beraberlik fırsatı yakaladı. 90+3. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Efkan Bekiroğlu fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde sonuç değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
RİZESPOR 10 PUANA ÇIKTI
Çaykur Rizespor bu beraberlikle puanını 10'a yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe ise 3 puanla 17. sırada kaldı.
MİLLİ ARA SONRASI RAKİPLER
Çaykur Rizespor, milli aranın ardından sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.