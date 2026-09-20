Eyüpspor'da 8-0 sonrası istifa! Moldovan için değişiklik açıklaması
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Eyüpspor, sahadan 8-0 mağlup ayrılarak milli araya moralsiz girdi. Karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sorusunu yanıtlayan Özhan Pulat, Moldovan'ı devre arasında oyundan alma kararını oyuncuyu korumak amacıyla verdiklerini söyledi. Pulat, açıklamanın ardından görevinden istifa etti ve İstanbul kulübü yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe ile Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Eyüpspor, rakibine 8-0 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özhan Pulat, editörümüz Görkem Ağgündüz'ün devre arasında yapılan kaleci değişikliğiyle ilgili sorusunu yanıtladı.
"KORUMAK ADINA YAPTIK"
Özhan Pulat, "Moldovan çok fedakarlıklarla buraya geldi ancak demoralize oldu. Mental olarak artık onu sahada tutmak ona da zarar verebilirdi. Moldovan'ı korumak adına bu değişikliği yaptık" dedi.
YOLLAR AYRILDI
Maçın ardından Özhan Pulat görevinden istifa etti.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.
Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur"