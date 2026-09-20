Fenerbahçe ile Süper Lig 'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Eyüpspor , rakibine 8-0 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özhan Pulat, editörümüz Görkem Ağgündüz'ün devre arasında yapılan kaleci değişikliğiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Özhan Pulat, Fenerbahçe maçının ardından editörümüzün sorusunu yanıtladı

"KORUMAK ADINA YAPTIK"

Özhan Pulat, "Moldovan çok fedakarlıklarla buraya geldi ancak demoralize oldu. Mental olarak artık onu sahada tutmak ona da zarar verebilirdi. Moldovan'ı korumak adına bu değişikliği yaptık" dedi.

YOLLAR AYRILDI

Maçın ardından Özhan Pulat görevinden istifa etti.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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