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Tek gol 3 puanı getirdi! Süper Lig ekibinden ilk

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

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Tek gol 3 puanı getirdi! Süper Lig ekibinden ilk

Mücadelenin ilk yarısında skor üstünlüğünü alan taraf Erzurumspor oldu. Miguel Cardoso, 45. dakikada fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

SAMSUNSPOR'A KARŞI İLK GALİBİYET

Erzurumspor, kulüp tarihinde 7. kez karşılaştığı Samsunspor'u ilk kez mağlup etti. Bu sonuçla Erzurum temsilcisi ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 yendiErzurumspor Samsunspor'u 1-0 yendi

İÇ SAHADA BİR İLK DAHA

Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Mavi-beyazlı ekip böylece Samsunspor karşılaşmasında iki ayrı ilke imza attı.

SAMSUNSPOR 4 PUANDA KALDI

Samsunspor ise ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Karadeniz temsilcisi 4 puanda kaldı ve haftayı küme düşme hattında tamamladı.

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