Tek gol 3 puanı getirdi! Süper Lig ekibinden ilk
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Mücadelenin ilk yarısında skor üstünlüğünü alan taraf Erzurumspor oldu. Miguel Cardoso, 45. dakikada fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
SAMSUNSPOR'A KARŞI İLK GALİBİYET
Erzurumspor, kulüp tarihinde 7. kez karşılaştığı Samsunspor'u ilk kez mağlup etti. Bu sonuçla Erzurum temsilcisi ligdeki puanını 7'ye yükseltti.
İÇ SAHADA BİR İLK DAHA
Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Mavi-beyazlı ekip böylece Samsunspor karşılaşmasında iki ayrı ilke imza attı.
SAMSUNSPOR 4 PUANDA KALDI
Samsunspor ise ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Karadeniz temsilcisi 4 puanda kaldı ve haftayı küme düşme hattında tamamladı.