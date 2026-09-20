Mücadelenin ilk yarısında skor üstünlüğünü alan taraf Erzurumspor oldu. Miguel Cardoso, 45. dakikada fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

SAMSUNSPOR'A KARŞI İLK GALİBİYET

Erzurumspor, kulüp tarihinde 7. kez karşılaştığı Samsunspor'u ilk kez mağlup etti. Bu sonuçla Erzurum temsilcisi ligdeki puanını 7'ye yükseltti.