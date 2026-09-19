11 dakikada değişen maç! Zorlu deplasmanda zafer keyfi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri Gaius Makouta ve Arda Usluoğlu kaydetti.
Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
MAKOUTA PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmada gol perdesi 67. dakikada açıldı. Corendon Alanyaspor, Gaius Makouta'nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
ÇORUM FK EŞİTLİĞİ YAKALADI
Ev sahibi Arca Çorum FK, 76. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
ARDA USLUOĞLU 2 DAKİKA SONRA SAHNEDE
Corendon Alanyaspor'un eşitlik golüne cevabı gecikmedi. Arda Usluoğlu, 78. dakikada fileleri havalandırarak Akdeniz temsilcisini yeniden öne geçirdi.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Corendon Alanyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
ALANYASPOR 11 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 11'e çıkardı. Arca Çorum FK ise 7 puanda kaldı.
7. HAFTADA RAKİPLER
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Corendon Alanyaspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.