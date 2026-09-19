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11 dakikada değişen maç! Zorlu deplasmanda zafer keyfi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri Gaius Makouta ve Arda Usluoğlu kaydetti.

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11 dakikada değişen maç! Zorlu deplasmanda zafer keyfi

Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

MAKOUTA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada gol perdesi 67. dakikada açıldı. Corendon Alanyaspor, Gaius Makouta'nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

ÇORUM FK EŞİTLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi Arca Çorum FK, 76. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Alanyaspor zorlu deplasmandan 3 puanla çıktıAlanyaspor zorlu deplasmandan 3 puanla çıktı

ARDA USLUOĞLU 2 DAKİKA SONRA SAHNEDE

Corendon Alanyaspor'un eşitlik golüne cevabı gecikmedi. Arda Usluoğlu, 78. dakikada fileleri havalandırarak Akdeniz temsilcisini yeniden öne geçirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Corendon Alanyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

ALANYASPOR 11 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 11'e çıkardı. Arca Çorum FK ise 7 puanda kaldı.

7. HAFTADA RAKİPLER

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

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Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Süperlig

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