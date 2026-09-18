Galatasaray hücumdaki üretkenliğine karşın savunmada 6 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 5 haftada kalesinde en az gol gören 8 takımın gerisinde bulunuyor.

Nijeryalı futbolcunun ardından 2 golle Gabriel Sara geliyor. Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise ligde birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, geride kalan 5 haftada 13 gol atarak Süper Lig'in en skorer takımı oldu. Sarı-kırmızılıların tüm lig maçlarında gol bulduğu bu süreçte Victor Osimhen 6 golle takımın skor yükünün önemli bölümünü üstlendi.



OKAN BURUK'UN TRABZONSPOR'A KARŞI KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı bugüne kadar 10 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası, biri de Süper Kupa mücadelesi oldu.

Galatasaray bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 23 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Trabzonspor, Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı son olarak ligde oynanan karşılaşmada mağlup etti.