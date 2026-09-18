Akyazı'da derbi heyecanı: Trabzonspor'da orta saha tercihi! Galatasaray'da 10 numara sürprizi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda hedef, sahadan galip ayrılarak liderliği sürdürmek. Fırtına ise yeni teknik adamı Thomas Reis ile iyi bir başlangıç yapmanın peşinde. İşte maça dair detaylar ve teknik adamların sahaya sürmeyi planladığı 11'ler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
GALATASARAY LİDER GELİYOR
Ligde sezonun ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
5 haftada 13 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.
Trabzonspor ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 puanla haftaya giren bordo-mavililer, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor ve averajla 9. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların durumu öne çıkıyor. Ligin 4. haftasında oynanan Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Victor Osimhen ile Mario Lemina, Trabzonspor kafilesinde yer almadı. Sakatlığı süren Singo da dev maçta forma giyemeyecek.
Özellikle Osimhen'in yokluğu, 5 haftada 13 gol atan Galatasaray'ın hücum planında önemli bir değişiklik anlamına gelecek.
OSİMHEN 6 GOLLE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Galatasaray, geride kalan 5 haftada 13 gol atarak Süper Lig'in en skorer takımı oldu. Sarı-kırmızılıların tüm lig maçlarında gol bulduğu bu süreçte Victor Osimhen 6 golle takımın skor yükünün önemli bölümünü üstlendi.
Nijeryalı futbolcunun ardından 2 golle Gabriel Sara geliyor. Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise ligde birer kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray hücumdaki üretkenliğine karşın savunmada 6 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 5 haftada kalesinde en az gol gören 8 takımın gerisinde bulunuyor.
OKAN BURUK'UN TRABZONSPOR'A KARŞI KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı bugüne kadar 10 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası, biri de Süper Kupa mücadelesi oldu.
Galatasaray bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 23 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.
Trabzonspor, Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı son olarak ligde oynanan karşılaşmada mağlup etti.
TRABZONSPOR'DA REİS İLK MAÇINA ÇIKACAK
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasına yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacak.
Bordo-mavililer, ilk 5 haftadaki 7 puanlık performansın ardından teknik direktör değişikliğine giderken, Reis dönemindeki ilk maçını lider Galatasaray karşısında oynayacak.
GALATASARAY SON 10 MAÇTA BİR KEZ KAYBETTİ
İki takım arasındaki son 10 resmi karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki son yenilgisi 23 Ocak 2022'de oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı lig maçında geldi. Bu tarihten sonraki 10 resmi karşılaşmada Galatasaray 23 gol atarken Trabzonspor 8 gol kaydetti.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzon'daki lig maçlarında ise ev sahibi ekibin galibiyet sayısında küçük bir üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Trabzon'da oynadığı 53 lig maçının 21'ini Trabzonspor kazanırken, Galatasaray 19 kez deplasmandan galibiyetle ayrıldı. 13 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor'un evindeki lig maçlarında attığı 64 gole Galatasaray 69 golle karşılık verdi. Galatasaray, Trabzonspor deplasmanındaki en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te 5-1'lik skorla aldı. Trabzonspor ise 1 Eylül 2018'de oynanan lig maçında rakibini 4-0 mağlup etti. İki takım arasındaki en gollü lig karşılaşması ise 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı mücadele oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.