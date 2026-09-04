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Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi! İmzalar atıldı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, Mirel Radoi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Orhan Ak ile anlaşmaya vardı.

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Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi! İmzalar atıldı

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.

Genç teknik adam, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Gaziantep FK, sezon sonuna kadar Orhan Ak ile anlaştıGaziantep FK, sezon sonuna kadar Orhan Ak ile anlaştı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

RADOI SONRASI YENİ DÖNEM

Gaziantep FK, Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini Orhan Ak'a emanet etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun kalan bölümünde yoluna Orhan Ak yönetiminde devam edecek.

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