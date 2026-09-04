Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.

Genç teknik adam, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.